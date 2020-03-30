Рада на внеочередном заседании в понедельник, 30 марта, уволила министра здравоохранения Илью Емца и главу министра финансов Игоря Уманского.

За отставку Емца проголосовали 271 депутат. За уход Уманского - 249 голосов.

Напомним, 23 марта "Страна" писала о том, что народные депутаты Александр Дубинский ("Слуга народа") и Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") сообщили, что глава Минздрава Емец принял решение уйти в отставку. Однако позже в Минздраве опровергли слухи об его отставке.

Илья Емец. Фото: Facebook/МОЗ

Емец возглавил министерство 4 марта и проработал в этой должности меньше месяца. "Страна" подробно писала, чем известен преемник Скалецкой Илья Емец в материале "Министр Азарова и кардиохирург с мировым именем".

Игорь Уманский. Фото: Facebook/Минфин

Также вчера, 29 марта, стало известно, что назначенный 4 марта главой Минфина Игорь Уманский может уйти в отставку. Это решение поддержали депутаты "Слуги народа". Как сообщалось, возможная причина отставки министра финансов Игоря Уманского - его конфликт с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Вчера глава Минфина, а также руководитель Министерства охраны здоровья Илья Емец написали заявления об увольнении.