В Запорожском областном совете заявил, что лабораторный тест на коронавирус главы ведомства Григория Самардака показал положительный результат. Сейчас чиновник находится на больничном под присмотром семейного врача.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель Запорожского областного совета Григорий Самардак находится на больничном. Лабораторно подтверждено, что он инфицирован на COVID-19. Сейчас председатель областного совета находится дома под наблюдением семейного врача. Его семья находится в самоизоляции", - говорится в сообщении.

В связи с этим чиновник обратился к жителям области с просьбой внимательнее отнестись к введенному карантину, а также поблагодарил медиков за оказание помощи.

Напомним, у депутата Запорожского областного совета Геннадия Фукса подтвердился коронавирус Covid-19. Сейчас он проходит курс лечения в больнице. По его словам, на тот момент он стал седьмым зараженным в городе и 11-м в области.

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