Реальное число заразившихся коронавирусом в Закарпатской области, где на утро 30 марта официально подтвердили только один случай Covid-19, может достигать пяти тысяч.

Об этом в Facebook сообщил председатель Закарпатского облсовета Михаил Ривис.

"Нужно понимать, что реально в области сейчас около 5000 инфицированных, которые ежесекундно сеют вирус", – написал он.

Также Ривис предполагает, что районные больницы не готовы к массовому поступлению больных и надеются обойтись усилиями одной инфекционной больницы, в которой всего 70 коек.

"В мире под палаты переоборудуют стадионы и торговые центры. А у нас даже запаса коек нет, белья и матрацев, я не говорю о лекарствах и профессиональном оборудовании", - написал Ривис.

Кроме того, по словам председателя Закарпатского облсовета, медики не имеют средств индивидуальной защиты, "потому каждый, кто сегодня на шашлыках, а не дома, не понимает, какой опасности себя подвергает".

Скриншот: Facebook/ Роман Келемен

Напомним, "Страна" следит за происходящим 30 марта в связи с коронавирусом в Украине и ведет онлайн-хронику дня.