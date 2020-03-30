Популярное сейчас из-за карантина приложение для групповых видеозвонков Zoom было вынуждено выпустить обновление после того, как оказалось, что прошлая версия ПО без согласия пользователя передает данные с iOS-устройств компании Facebook.

Об этом сообщает Securitylab со ссылкой на анализ издания Motherboard.

"Мы реализовали функцию авторизации через Facebook с помощью Facebook SDK. Однако недавно нам стало известно, что Facebook SDK собирает необязательные данные об устройстве. Собираемые Facebook SDK данные включают не персональную информацию пользователя, а данные об устройстве, такие как тип и версия мобильной ОС, часовой пояс, модель устройства и оператор связи, размер экрана, ядра процессора и место на диске", - рассказали представители приложения Zoom.

Кроме того, приложение сообщало Facebook о каждом разе, когда с конкретного устройства открывалась программа для видеозвонков и передавало данные о специальном рекламном идентификаторе, который используют для создания таргетированной рекламы.

Все данные передавались даже о тех пользователях приложения, которые не были зарегистрированы в Facebook. Разработчики пообещали, что в новой версии приложения авторизация через соцсеть останется, однако ее принцип изменится, чтобы не допустить дальнейшую передачу конфиденциальной информации. Однако обновление пользователям придется устанавливать самостоятельно.

Стоит отметить, что из-за тотального карантина на фоне пандемии коронавируса, приложения для групповых видеозвонков становятся все более востребованными. Так, ПО используют для рабочих конференций, проведения школьных занятий, удаленных занятий спортом, видео-курсов, церковных служб и даже онлайн-брифингов в различных ведомствах.

Напомним, пандемия коронавируса, докатившаяся до Украины, создает препятствия для работы народных депутатов. Спикер Дмитрий Разумков в четверг в комментарии парламентскому телеканалу "Рада" отметил, что еще не решено окончательно, где будет проводиться это заседание.