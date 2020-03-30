Пассажир рейса Доха - Киев Ростислав рассказал, как прилетевших украинцев принудительно отправили на обсервацию в отель Козацкий.

По словам Ростислава, всех отказников насильно запихнули в автобус. "Угрожали ультиматумами. Никто согласия не давал", - сказал Ростислав. Он говорит, что оставшихся пассажиров везут в отель Козацкий на принудительную обсервацию. Народ возмущается.

На видео слышно, как пассажиры спрашивают у водителя, куда их везут. "Выпускайте нас сейчас... кто ты, террорист, захватил нас", - кричат пассажиры водителю. "Я законов не знаю, через полчаса вас выпущу", - отвечает водитель.

Как сообщала "Страна", сегодня ночью в "Борисполе" приземлился эвакуационный рейс Доха-Киев. На нем с пересадкой добирались домой украинцы, который были на Бали и в других странах. На пересадке в Дохе, они узнали, что по возвращению должны отправиться из аэропорта на обсервацию, с чем большинство из них были не согласны.

Напомним, по данным ЦОС, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 11 летальных случаев, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.