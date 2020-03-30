Звезда Голливуда Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон вылечились от коронавируса, которым они переболели в Австралии, и уже вернулись в США. Об этом актер сообщил в своем микроблоге в Тwitter.

"Привет, народ! Мы дома, в Америке, и уже самоизолировались. Огромное спасибо всем, кто заботился о нас в Австралии. Их забота и консультации позволили нам вернуться в США. Также хотим поблагодарить всех за приятные пожелания. Рита и я ценим это", - написал Том Хэнкс.

НАпомним, коронавирус был обнаружен у супружеской пары во время путешествия в Австралию. Супруги самоизолировались и проходили лечение .

Стоит отметить, что после двухнедельного карантина в Австралии Тому Хэнксу с супругой предстоит также 14-дневная изоляция в США. Это требование закона для всех прибывших из-за границы.

Ранее "Страна" писала о том, что армия США вошла в Нью-Йорк для помощи в борьбе с коронавирусом.

Также мы сообщали, что США продлевают жесткие меры по борьбе с Covid-19 до мая, пика смертности ждут через две недели.