Доработанный проект изменений в госбюджет-2020 предполагает введение предельного ограничения выплат топ-чиновникам и членам наблюдательных советов на уровне 10 минимальных зарплат или 47 тыс. 230 грн.

Об этом в своем телеграм-канале сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после участия в согласительном совете в понедельник, 30 марта.

Отмечается, что в доработанном проекте были учтены предложения народных депутатов на заседании с главами фракций и групп. Среди них:

было решено ввести предельное ограничение для начислений топ-чиновников и членов наблюдательных советов на уровне 10 минимальных зарплат на период карантина (47 тыс. 230 грн - Ред. );

); пересмотрено финансирование Национального общественного телевидения Украины. Дополнительно выделено 300 млн грн (1,5 млрд грн) для погашения задолженности заявителя перед "Евроньюс";

увеличены расходы на Государственное агентство инфраструктуры на 100 млн грн (3,2 млрд грн);

увеличена финансовая поддержка Малой академии наук на 24,8 млн грн (202,6 млн грн).

По словам Шмыгаля, главной целью предложенных изменений является создание Стабилизационного фонда, который получил название Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 и его последствиями.

"Сейчас нужно отложить политические споры и совместно противостоять новому вызову. Поэтому я рад, что все политсилы Верховной Рады единодушно согласились собраться сегодня на внеочередное заседание", - написал премьер.

Он добавил, что Фонд борьбы с COVID-19 сейчас составляет 97,05 млрд грн. Однако в данный момент ведутся переговоры с международными партнерами и финансовыми организациями, при поддержки которых бюджет Фонда будет увеличен. Шмыгаль отметил, что распоряжаться средствами Фонда Кабмин будет совместно с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета.

Скриншот: t.me/PM_Shmigal/81

Отметим, с 1 января месячная минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн.

Напомним, сегодня в 14:00 началось внеочередное заседание Рады. Депутаты должны сократить государственный бюджет Украины 2020 года и назначить новых министров здравоохранения, энергетики и финансов и уволить старых.

Как сообщалось, местные власти выступили против изменений бюджета инициированных властью.