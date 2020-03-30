Прибывших в "Борисполь" украинцев из Дохи выводят из самолета под вооруженным конвоем, которой больше, чем самих пассажиров. Воду приходится выпрашивать, а туалеты закрыты.

Об этом "Стране" рассказал пассажир самолета Тарас.

"Мы находимся в автобусе рядом с самолетом. С двух часов ночи мы здесь. Ждем, пока измором или силой выгонят других пассажиров из самолета. Водитель сказал, что нас будут везти в отель "Козацкий". Здесь больше военных с оружием, чем граждан. Такое ощущение, что мы террористы, а не люди, которые прилетели на обсервацию. Под конвоем выводят каждого из самолета и проводят до автобуса. Они не имеют на это право, но им без разницы", - сказал он.

При этом пассажир рассказал, что в Дохе им предлагали подписать документ о принудительной обсервации. В ином случае, грозились не привозить в Украину.

"Мы не подписали, но прилетели и все продолжили здесь. Условия нечеловеческие, воду выпрашиваемым, туалеты закрыты. Ощущение, что ты на чужбине. Неизвестно, когда это закончится. Думаю, что они силой всех запрут на обсервацию, а медиа скажут, что все согласились и довольные. Никаких переговоров нет, жесткий ультиматум. Просто захват граждан Украины и все", - подчеркнул он.

Также он уточнил, что поесть прибывшим в Украину гражданам также не дали.

"Нам не дали сходить в туалет. Мы голодны. Как животных везут куда-то. По закону, которого нет и который не вступил в силу”, - сообщил он.

Напомним, пассажиров из двух рейсов, которые прибыли в Киев из Дохи сегодня утром, власть решила отправить на принудительную обсервацию, поскольку 28 марта вступило в силу сооветствующее распоряжение Кабмина. Часть поехала сразу. Но часть отказалась и осталась сидеть в самолете. Позже в МВД рассказали, что ведут с ними профилактические беседы.