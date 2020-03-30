Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов уволил своего внештатного советника Сергея Сивохо, на которого две недели назад напали националисты. Также уволен еще один советник Данилова Максим Ткаченко.

Об этом сообщают Украинские новости в понедельник, 30 марта.

Уточняется, что Сивохо и Ткаченко не являлись советниками секретаря СНБО уже по состоянию на 23 марта.

Отметим, что Сергей Сивохо и Максим Ткаченко были советниками секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса.

Напомним, что депутаты от "Слуги народа" обратились к секретарю СНБО Алексею Данилову с просьбой уволить своего внештатного советника Сергея Сивохо еще 16 марта. В заявлении они уточнили, что публичная деятельности Сивохо "вызывает беспокойство в обществе, создает публичное напряжение, дискредитирует президента и вредит национальным интересам Украины".

А до этого, 12 марта, националисты сорвали презентацию "Национальной платформы примирения и единства" с Донбассом, которую проводил Сивохо, и напали на него.