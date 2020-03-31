Украина должна начать переговоры о реструктуризации государственного долга, так как до конца года наша страна должна выплатить зарубежным кредиторам 11,6 млрд долларов, что становится непосильной задачей в условиях нарастающего бюджетного кризиса.

Об этом заявил народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин, сообщает его сайт.

"Пандемия - это чрезвычайная ситуация и для финансовой системы. Есть все основания полагать, что уже в ближайшие месяцы власти придётся выбирать между выплатой госдолга и финансированием самых необходимых расходов на здравоохранение и социальную защиту граждан. В связи с этим переговоры о реструктуризации госдолга нужно начинать уже сейчас", - заявил народный депутат, как передает пресс-служба политика.

Сергей Левочкин так же сообщил, что на прошлой неделе пятилетние кредитно-дефолтные свопы Украины подскочили до 1143 базисных пунктов - самой худшей отметки с 2015 года, когда тогдашнее правительство провело катастрофическую для страны реструктуризацию госдолга.

"Именно для того, чтобы избежать ошибок пятилетней давности и не соглашаться на любые условия в последний момент, заниматься вопросом реструктуризации госдолга нужно уже сегодня. Иначе завтра страна получит условия намного хуже и усугубит долговые обязательства, в которые загнала Украину прошлая власть", - подытожил Сергей Левочкин.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Рада сегодня, 30 марта, не будет рассматривать законы, принятия которых требует МВФ.