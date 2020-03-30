В случаее еще более резкого скачка заболевания коронавирусом в Киеве ограничения на въезд в столицу могут стать еще более жесткими. Об этом на брифинге заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Термометрию на въездах на сегодняшний день делают пока что выборочно. Если будет резкий скачок вируса, будут приняты более жесткие ограничения, иначе мы эту заразу не остановим", - заявил столичный градоначальник.

По его словам, пока въезд и выезд из Киева для легкового транспорта не закрыт и контролируется. Блокпосты на въездах работают уже неделю, на них дежурит полиция и представители муниципальной власти.

Также Виталий Кличко обратился к СМИ и киевлянам с просьбой проверять всю информацию относительно запретов и ориентироваться только на заявления городских властей.

Ранее "Страна" писала о том, что Кличко раскритиковал киевлян за пикники и прогулки по городу.

Также мы сообщали, что Кличко анонсировал Киеву отключение отопления в конце недели.