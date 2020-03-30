Александр Корниенко. Фото: nash.live

Замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что сегодня может быть и третье заседание Верховной Рады. Об этом пишет телеграм-канал "Политика Страны".

"На нем могут вынести в первом чтении антиколомойский законопроект по банкам. Его сейчас должен начать рассматривать профильный комитет Рады", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что Корниенко не исключает, что на рассмотрение могут вынести и законопроект о земле. Правда нардеп не уточнил когда - сегодня или в другой день на внеочередном заседании.

Ранее "Страна" писала о том, что по словам Арахами, Рада проведет еще внеочередное заседание по реформе армейского питания.

Также мы сообщали, что около 15 "слуг народа" могут пропустить внеочередное заседание Рады по состоянию здоровья.

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