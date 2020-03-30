30 марта Верховная Рада приняла законопроект о социальных гарантиях в связи с распространением коронавируса.

Законопроект № 3275 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (Covid-2019) поступил в парламент 29 марта.

В тот же день он был доработан и сегодня, на внеочередной сессии парламента, его приняли. Закон вступает в силу со дня его опубликования. То есть после подписи президента.

Разбирались, что в нем говорится о пенсиях, пособиях по безработице, компенсации простоя и выплатах переселенцев и госруегулировании цен.

Простой на работе

В законе говорится о выплатах работникам, которые на время карантина оказались в вынужденном простое.

Время простоя не по вине работника оплачивается из расчета не ниже двух третей тарифной ставки установленного оклада. Время простоя по вине работника не оплачивается.

Это касается, естественно, только официально трудоустроенных работников.

Правда, закон не оговаривает, что делать, если работодатель отказывается платить людям за простой, а отправляет их в отпуск за свой счет (например, в виду отсутствия денег).

Пособия по частичной безработице

Пособие по частичной безработице предоставляется центрами занятости застрахованным лицам в случае потери ими части заработной платы вследствие вынужденного сокращения.

О возможной остановке производства или сокращениях работодатель обязан уведомлять территориальный орган письменно по форме и в сроки, определенные центрами занятости.

Право на пособие по частичной безработице имеют застрахованные лица, которые в течение 12 месяцев, предшествовавших месяцу, в котором началось сокращение, работали не менее шести календарных месяцев, платили страховые взносы и у которых сокращение продолжительности рабочего времени составляет 50 и более процентов в месяц.

В случае, когда работодатель закрывается из-за карантина, право на пособие имеют все, кто у него работал официально. Платят пособие с первого дня сокращений. Но не более 180 календарных дней в течение года.

Помощь по частичной безработице не предоставляется в случае:

- остановки производства, которая носит сезонный характер или возникает исключительно по организационно-производственным причинам;

- если есть возможность трудоустройства (временного перевода) работников на другие участки работы в этой же фирме

- работник отказался от трудоустройства (временного перевода) на подходящую работу на предприятии с полным рабочим днем ​​(неделей);

Соцвыплаты и переселенцы

На период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается осуществление проверок фактического места жительства/пребывания внутренне перемещенных лиц при назначении (возобновлении) соцвыплат.

Продолжается выплата переселенцам пенсий, стипендий, всех видов социальной помощи и компенсаций, субсидий и льгот за счет средств госбюджета и фондов общеобязательного государственного социального страхования.

Выплаты по инвалидности

Если инвалид пропустил из-за карантина сроки переосвидетельствования медико-социальной экспертизы выплата пенсии не останавливается до окончания срока карантина.

Пенсии

Что касается пенсий по возрасту, то о повышении в законе не говорится. Зато депутаты согласились не уменьшать размер пенсий. А также проиндексировать их - но только после карантина.

"Предпринять меры по недопущению уменьшения размера выплат пенсий, а также проведение индексации пенсий, после завершения мероприятий, предусмотренных карантином".

То есть ни повышения, ни индексации до отмены карантина не будет. Ранее власти обещали проиндексировать пенсии с 1 мая. Если карантин будет продлен и на май, то эта индексация отменяется.

Правда, отдельно законопроект об изменениях в госбюджет предусматривал доплаты в 1 тысячу пенсионерам, у которых пенсия ниже 5000 грн. Но этот закон сегодня прокатила Рада.

Доплаты соцработникам, которые ходят к людям

Законопроект предусматривает дополнительные доплаты к зарплате работникам сферы соцзащиты, которые ходят домой к людями - в размере до 100% заработной платы на период карантина.

Средняя зарплата соцработника в Украине, по данным сайта Work.ua - 6500 гривен. То есть теперь это будет 13 тысяч.

Госрегулирование цен

В законе говорится о госрегулировании цен на лекарства и товары противоэпидемического назначения.

"На период карантина Кабмин устанавливает предельные цены оптовой и розничной торговли товарами противоэпидемического назначения и товаров, имеющих существенную социальную значимость", - говорится в законопроекте.

За нарушение порядка формирования, установления и применения цен и тарифов, а также наценок обещают штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 грн), для должностных лиц - 150 необлагаемых минимумов (2550 грн).

Те же действия, совершенные повторно в течение года 150 необлагаемых минимумов (2550 грн) для граждан и 200 (3400 грн) для должностных лиц.

Если цена на товары противоэпидемического назначения будет превышена в 1,2 раза - это повлечет за собой штраф от 200 до 250 (3400-4250 грн) необлагаемых минимумов для физлиц и от 250 до 300 (4250 - 5100 грн) для должностных лиц.

Порядок цен должен будет определить Кабмин.

Увеличение лимитов ФОПам

Принятый закон предусматривает увеличение лимитов максимально допустимого годового оборота для ФОПов-"упрощенцев".

Новые лимиты для 1-й, 2-й и 3-й групп "упрощенцев" составят 1 млн, 5 млн и 7 млн ​​грн соответственно.

СМИ и карантин

Кабмин, МВД, Нацполиция, органы местного самоуправления должны обеспечивать беспрепятственное передвижение журналистов по территории Украины, в том числе на территориях, где объявлена чрезвычайная ситуация.

Гибкий график и дистанционная работа

На время угрозы распространения эпидемии, по согласованию между работником и работодателем может устанавливаться гибкий график. Он может предусматривать:

- фиксированное время, в течение которого работник обязательно должен присутствовать на рабочем месте и выполнять свои должностные обязанности (при этом может предусматриваться разделение рабочего дня на части). Либо работник по своему усмотрению определяет периоды работы в пределах установленной нормы продолжительности рабочего времени.

- применение гибкого режима рабочего времени не должно повлечь за собой изменения в нормировании, оплате труда.

- также оговаривается возможность дистанционной (надомной) работы. При этом общая продолжительность рабочего времени не должна превышать нормы. Также удаленная работа предусматривает оплату труда в полном объеме и в сроки, определенные действующим трудовым договором, если работник и работодатель письменно не договорились об ином.