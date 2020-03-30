Юрист Андрей Портнов выступил против выделения музею Майдана в разгар эпидемии коронавируса почти 30 млн гривен.

Об этом он написал в своем Telegram-канале утром в понедельник, 30 марта.

"В период острого кризиса и пандемии, сегодняшним голосованием предлагается профинансировать музей Майдана в сумме 29,86 миллионов гривен. Вы одно из самых глупых правительств и самая позорная власть за всю историю страны, потому что прямо обманули три четверти людей, поддержавших вас на президентских выборах", - говорится в сообщении.

Портнов также уточнил, что из-за подобных действий поддержка власти будет снижаться в "геометрической прогрессии".

"Теперь будете уменьшаться в геометрической прогрессии. А в музее Майдана можно будет потом разместить ваши с Порошенко экспонаты, как пример беспрецедентной тупости и трусости", - заявил юрист.

Напомним, из-за эпидемии коронавируса в Украине сейчас идет пересмотр бюджета. Рассматривать изменения Рада может начать уже в ближайшее время. Вчера стало известно, что финансирование Минкульта хотят урезать меньше, чем планировалось. В частности, сохранят статьи по государственной поддержке кинематографии и национальных театров.