Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное производство по факту возможного совершения коррупционных преступлений при назначении лиц в органы государственной власти из-за пленок, которые в воскресенье обнародовал нардеп Гео Лерос. На них брат главы человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы Офиса президента, ведет разговоры о должностях и деньгах.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба САП.

"В Специализированную антикоррупционную прокуратуру поступило обращение народного депутата Украины Гео Лероса касаемо совершения коррупционных преступлений при назначении конкретных лиц на должности председателя областной государственной администрации и директора государственного предприятия", - сказано в сообщении.

Нардеп, по данным САП, попросил также проверить причастность руководства Офиса президента Украины к совершению указанного преступления.

В понедельник, 30 марта, сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.369-2 УК Украины. Досудебное расследование поручили НАБУ.

Скриншот, фото: Facebook/ Спеціалізована антикорупційна прокуратура

Напомним, "Страна" также писала о том, что Гео Лерос недавно публично обвинил главу Офиса президента Андрея Ермака в коррупции. Источники в "Слуге народа" считают, что это месть Ермаку со стороны экс-главы ОП Андрея Богдана, с которым связан нардеп Гео Лерос. Сам Богдан это отрицает.