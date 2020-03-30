Житель Одессы, Максим Головин, который сейчас пребывает на стадии выздоровления от коронавируса, рассказал о несерьезном отношении местных врачей к вирусной инфекции. По словам Головина, после появления результатов теста, ему даже никто не позвонил.

Об этом он рассказал "112 каналу".

Так, 13 марта Головин вернулся из США, после чего почувствовал боль в груди и дышать стало сложно. Температура в начале заболевания поднялась до 38,3 градусов. Тогда одессит обратился в частную клинику, но, услышав кашель, врачи сразу же отправили его в государственную инфекционную больницу. Там парню диагностировали пневмонию и сделали экспресс-тест на коронавирус. Результат оказался отрицательным.

"Когда я приехал в инфекционную больницу, то был разочарован, что врачи не хотели надевать свои костюмы. Они сказали, что, представьте себе, если мы будем надевать под каждого пациента, который считает, что у него коронавирус, костюмы... Но на следующее утро, когда я прибыл к ним сдавать тест, они уже были в костюмах. Вообще отношение врачей, когда я ходил, было не очень. Озабоченности не было", - поделился пациент.

Когда Головину прописали лечение от пневмонии, которое уже более недели успешно проходило в самоизоляции, 25 марта пришли результаты анализа, сделанного 14 числа. Данный тест показал положительный результат на коронавирус.

"Мне в больнице сказали, что я могу идти "гулять". А когда через неделю пришли результаты из киевской лаборатории, теста ПЦР, тогда его и диагностировали. И получается, что к тому моменту, когда его диагностировали, я уже почти выздоровел", - рассказал одессит.

По словам Головина, за его состоянием никто не наблюдает - молодой человек лечится дома самостоятельно, принимая лекарства от пневмонии и насморка. Сейчас, спустя две недели после заражения, больной ощущает небольшую ломку в конечностях, откашливается и спит по 16-18 часов. Температуры у него уже нет, так что вскоре одессит сможет закончить самоизоляцию.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко эмоционально осудил киевлян, которые не соблюдают правила карантина, устраивают на природе пикники и массово выходят на прогулки по улицам столицы, не опасаясь коронавируса.

Как сообщала "Страна", днем в понедельник, 30 марта, часть украинцев, которые прилетели в "Борисполь" с Бали и должны быть направлены на принудительную обсервацию, по-прежнему остаются на борту самолета. Полиция проводит с ними разъяснительную работу.