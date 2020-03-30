Причина отставки министра финансов Игоря Уманского - его конфликт с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

Об этом сообщает Телеграм-канал "Политика Страны".

Как отмечается, Уманский решил взять на себя всю работу по переписыванию бюджета, посоветовав ему не влезать в процесс, чтобы не мешать специалистам работать, тем самым показав, что считает Шмыгаля некомпетентным.

По данным канала, Шмыгаля обидело своеволие министра, и он пожаловался президенту Зеленскому. Уманский же решил идти на принцип, сказав, что ему виднее, чем Шмыгалю, что нужно делать. Зеленский в этом конфликте принял сторону премьера, из-за чего Уманский заявил, что уходит с поста.

"Будущий министр Сергей Марченко, как считается, будет менее гонористым и сможет сработаться с премьером", - пишет "Политика Страны".

Напомним, вчера, 29 марта, стало известно, что назначенный 4 марта министром финансов Украины Игорь Уманский может уйти в отставку. За это решение проголосовали депутаты "Слуги народа".

Как сообщалось, новым Министром финансов Украины станет чиновник, в которого студенты запустили тортом за отмену стипендий.