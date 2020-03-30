Пандемия коронавируса и обусловленный ею карантин повлияют на многие процессы в жизни общества и будут иметь как негативные, так и позитивные последствия. Могут пошатнуться мировые позиции доллара, а в западных странах под угрозой оказалась демократия. Зато большинство государственных и коммуникативных процессов перейдет в онлайн, а это повлияет на удобство и гибкость людей в повседневной жизни.

Так считает Скотт Карпентер, управляющий директор Jigsaw (технологический инкубатор компании Google), пишет "Россия в глобальной политике".

"Университеты, поначалу отказавшиеся переходить на онлайн-обучение из страха потерять свою главную особенность – чувство университетского братства – были вынуждены все-таки обратиться к онлайн-платформам. Те же, кто не смог успешно освоить дистанционное обучение, окажутся в крайне невыгодном положении и будут вынуждены продолжать попытки подстроиться под новые реалии", - считает Карпентер.

Также, по мнению эксперта, позитивно на развитии общества скажется перевод многими компаниями своих сотрудников на удаленную работу. Это обусловит толчок утверждению системы так называемой рассредоточенной работы (distributed working) и продемонстрируют, что работа из дома может быть весьма продуктивной. В результате у сотрудников выработается профессиональная гибкость.

Кроме того, Карпентер полагает, что все государственные сервисы, которые ранее не были доступны в режиме онлайн, станут таковыми. Например, в Нью-Йорке услуги нотариуса теперь будут предоставляться виртуально

"Эта тенденция современного мира, когда все активно "зумятся", "скайпятся" и "митятся", безусловно, существовала и раньше, но сейчас она растет буквально в геометрической прогрессии. Социальный тренд будет увеличиваться во всех обществах, облегчая человеческое одиночество, особенно среди пожилых людей, а также тех, кто живет один в больших городах", - пишет эксперт.

Скотт Карпентер приводит в пример свою церковь, которая транслирует службу в Facebook Live. По словам эксперта, обычно в воскресенье число прихожан достигает трехсот человек, в онлайн-трансляции их количество достигает почти пятнадцати тысяч.

Между тем, неотвратимы и негативные последствия социального дистанцирования и перевода многих сфер жизни из офлайна в онлайн. В частности, речь о межгосударственных отношениях.

"На Западе пандемия усилит и без того углубляющееся осознание того, что глобализация, говоря языком компьютерщиков, – "это баг, а не фича" (сбой, а не возможность – Ред.). Предприятия, которые смогут ожить после кризиса (а их, безусловно, станет меньше), ни за что не захотят повторить этот сценарий, а именно вновь подвергнуться рискам сбоя в цепочках снабжения. А страны, закрывшие границы, смогут воспользоваться ситуацией и оставить их закрытыми на более долгий период, чем того объективно требует реальность. Страх путешествовать будет углубляться и в Соединённых Штатах", - считает Скотт Карпентер.

Помимо этого, эксперт прогнозирует, что противостояние между Россией и Саудовской Аравией на нефтяном рынке может перекинуться и на другие сферы, например, фармацевтическую. А это станет угрозой не только для конкретных конкурентов какого-либо государства (в данном случае речь о технологии гидроразрыва в США), но и для здоровья наций, в целом. В этих условиях мировые позиции доллара могут также быть серьезно подорваны. Все эти факторы окажут влияние на и без того напряженные отношения между Соединёнными Штатами и Китаем.

"В демократических обществах Covid-19 неминуемо двинет окно Овертона вправо. Некоторые из западных государств уже выражают интерес к различным инструментам вторжения в личную жизнь своих граждан, чтобы эффективно ответить на кризисные явления, которые азиатские демократии, а также Китай сумели успешно преодолеть. А граждане, несомненно, поддержат усилия государств в этом направлении. И самым долговременным эффектом пандемии в наших технологически развитых демократиях вполне может стать их дальнейшее разрушение", - считает Карпентер.

Напомним, мировая нефтяная отрасль переживает худший кризис за 100 лет.

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