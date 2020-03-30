Министерство культуры, молодежи и спорта написало украинским отелям письма с просьбой поучаствовать в расселении прибывших из-за границы иностранцев и украинцев на 14 дней обсервации, которую оплачивает государство. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"Государством рассматривается возможность поселения людей, которые вернутся, в средствах размещения для обсервации (с 3 апреля 2020 года). Условия поселения следующие: на 14 дней одноместное поселение для тех, кто вернулся индивидуально, и 2-4 местные номера для семейных пар или семей с детьми", - говорится в письме.

Также в письме уточняется, что базовые условия размещения включают стандартное одноместное поселение, оплачиваемое государством, стоимостью EUR99 за 14 дней. Предусмотрены варианты одноместного улучшенного (EUR149) или VIP-поселения (EUR199), которые оплачиваются самостоятельно.

Кроме того, предусмотрена доплата за дополнительное место для семейных пар - EUR59 с человека, за детей (3-4 местное поселение) - EUR29 евро с человека.

В стоимость проживания должен входить трансфер от границы в гостиницу. Пакет не включает питания, оно оплачивается самостоятельно в гостинице. Предложения размещения принимаются до 30 марта.

В письме также указаны желательные требования к объектам для резервации: большие гостиничные комплексы, базы отдыха, санатории с территорией вокруг, где проживающие смогут гулять в количестве до 10 чел.

Также указано наличие индивидуальных санузлов в номерах, возможность обеспечить питание для проживающих в ланчбоксах и одноразовой посуде с доставкой в номер (стоимость трехразового питания от 100 грн для эконом-варианта и возможность выбрать несколько вариантов), согласие на работу в индивидуальной защите.

В приоритете - отели, расположенные в приграничных областях, Киеве и прилегающих районах.

Напомним, правительство приняло решение о принудительной 14-дневной обсервации всех возвращающихся на родину украинцев.

Ранее "Страна" писала о том, что часть прилетевших из Дохи украинцев сбежала от принудительной обсервации прямо из-под отеля.

Также мы сообщали, что глава МИД оправдал побег эвакуированных из Вьетнама от обсервации.