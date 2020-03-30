Киевский градоначальник Виталий Кличко во время своего брифинга рассказал, что сейчас больше всего зараженных коронавирусом находится в Александровской больнице. А самым зараженным районом столицы оказался Печерск.

Видео опубликовано на странице ТСН в Facebook.

"В Александровской больнице пребывает 38 человек. В клинической больнице №4 – 13 человек. В больнице №9 – 7 пациентов. Другие лечатся дома или же прибывают на самоизоляции под присмотром врачей", - сказал он.

Кроме того, Кличко рассказал о ситуации с коронавирусом в разных районах столицы.

Голосеевский район – 14 человек заболели коронавирусом;

Дарницкий – 13 человек;

Деснянский – 4 человека;

Днепровский – 2 человека;

Оболонский – 6 заболевших;

Печерский – 27 украинцев;

Подольский – 5 человек;

Святошинский – 8 человек;

Соломенский – 16 человек;

Шевченковский – 7 человек

Видео: Facebook/ТСН. Смотреть с 08:50

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 30 марта, количество заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 киевлян увеличилось до 102. К этому времени успели выздороветь два пациента.