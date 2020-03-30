Озвучено количество выявленных случаев коронавируса в каждом районе Киева
Киевский градоначальник Виталий Кличко во время своего брифинга рассказал, что сейчас больше всего зараженных коронавирусом находится в Александровской больнице. А самым зараженным районом столицы оказался Печерск.
Видео опубликовано на странице ТСН в Facebook.
"В Александровской больнице пребывает 38 человек. В клинической больнице №4 – 13 человек. В больнице №9 – 7 пациентов. Другие лечатся дома или же прибывают на самоизоляции под присмотром врачей", - сказал он.
Кроме того, Кличко рассказал о ситуации с коронавирусом в разных районах столицы.
- Голосеевский район – 14 человек заболели коронавирусом;
- Дарницкий – 13 человек;
- Деснянский – 4 человека;
- Днепровский – 2 человека;
- Оболонский – 6 заболевших;
- Печерский – 27 украинцев;
- Подольский – 5 человек;
- Святошинский – 8 человек;
- Соломенский – 16 человек;
- Шевченковский – 7 человек
Видео: Facebook/ТСН. Смотреть с 08:50
Напомним, по состоянию на утро понедельника, 30 марта, количество заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 киевлян увеличилось до 102. К этому времени успели выздороветь два пациента.