Часть прибывших из Дохи украинцев, которых привезли в отели, сбежали из обсервации и заявили, что будут самоизолироваться дома. Часть вернувшихся людей остается в самолете.

О происходящем на борту рассказал "Стране" один из пассажиров Ростислав Русаков.

"Пришёл юрист компании SkyUp вместе с полицией, пограничниками. Пытаются нас выманить из самолёта и посадить в автобус, потому что мы не можем находиться здесь, так как это режимный объект. Но это автобусы не аэропорта, а те, которые нас отвезут только в отель "Козацкий" или в Пущу-Водицу. Без остановок и варианта выхода, как сделали с предыдущей группой людей. Им главное - от нас избавиться, чтобы мы вышли из самолёта и передать на попечение государства. Мы пытаемся найти честное, логичное решение. Мы готовы закрываться дома, сделать анализы и побыть на обсервации до момента, когда придут результаты анализов. Это тоже компромиссный вариант. Мы не предъявляем жестких ультиматумов, мы просто не хотим заразиться в отеле, где уже много людей. Плюс в отелях не совсем комфортные условия проживания", - рассказал он.

Напомним, сегодня рано утром в Борисполь прилетели два самолета из Дохи. Власти предписали пассажирам поехать на принудительную обсервацию в отель "Козацкий". Однако часть людей отказалась выходить и продолжила сидеть в самолете.

Как сообщалось, вчера, 29 марта, прибывшие из Вьетнама украинцы с криками "Фашисты!" прорывались из аэропорта "Борисполь".