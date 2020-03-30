Мужчина из польского города Острув-Великопольский три дня жил в своей машине в ожидании результатов теста на коронавирус, чтобы не подвергать опасности семью. Накануне он вернулся из-за границы.

Об этом сообщает польская газета Onet.pl.

Так, неназванный поляк отправился в больницу сразу по возвращении на родину. Там ему диагностировали бронхит и взяли анализы для теста на коронавирус. Не желая подвергать членов семьи риску заражения в случае положительного результата, он отправился в санитарно-эпидемиологическую станцию, однако там решили, что его симптомов недостаточно для изоляции.

"Его нельзя было отправить на карантин, потому что у него был бронхит, и ни один пациент не направляется на карантин. Поскольку у него были недостаточны симптомы для подозрения на коронавирусную инфекцию, его нельзя было госпитализировать в инфекционное отделение", - рассказал глава местной санитарно-эпидемиологической станции Анджей Белинский.

Врач посоветовал мужчине оставаться в тепле, пить горячие жидкости, выспаться и в таких условиях ожидать результат теста. Однако он решил по-другому - три дня мужчина жил в своей машине, а за его состоянием наблюдали врачи. По истечении этого срока больной получил отрицательный тест на коронавирус и отправился к своей семье.

Напомним, из инфекционного отделения больницы в Тернополе уволились 8 врачей из-за опасности заболеть коронавирусной инфекцией. Обещанные правительством 200% надбавки еще не выплачивали. Также для безопасности семей медработников, для работников больницы предоставили номера отеля "Галичина".

Как сообщала "Страна", советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк рассказал, что с украинцами, которые вернулись из-за границы и не хотят уходить на обсервацию, проводят профилактические беседы.

Также "Страна" писала, что людей, которые ночью и утром пересекали западную границу Украины никто на принудительную двухнедельную обсервацию не отправляет, вопреки заявлениям властей, что эта процедура будет обязательной для всех.