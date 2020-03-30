Отопление в Киеве могут начать отключать уже в конце нынешней недели, если позволит погода. Об этом на брифинге заявил столичный мэр Виталий Кличко.

"Если прогноз не изменится, то в конце этой недели мы будем отключать отопление, завершать отопительный сезон", - сказал он и добавил, что среднесуточная температура в Киеве еще не позволяет отключить отопление в жилых домах.

По словам Кличко, школы, детские сады и административные здания уже отключены от отопления.

Ранее "Страна" писала о том, что Кличко посетил больного коронавирусом нарлепа Шахова в его палате и рассказал ему о крутом оборудовании.

Также мы сообщали, что киевские власти объяснили жителям столицы, как досрочно отключить отопление в Киеве.