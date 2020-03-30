Мэр Киева Виталий Кличко эмоционально осудил киевлян, которые не соблюдают правила карантина, устраивают на природе пикники и массово выходят на прогулки по улицам столицы, не опасаясь коронавируса.

Соответствующее заявление он на повышенных тонах сделал в ходе онлайн-брифинга 30 марта, видео обнародовано в Facebook.

"И, слушайте! Кто-то думает, что угроза касается кого угодно, но не его. Думать так - мягко говоря неразумно. Есть сознательные киевляне, а есть те, до кого, к сожалению, еще не дошло. Я не прошу и не рекомендую. Подумайте наконец головой. Когда вас призывают ограничить контакты, остаться дома для вашей безопасности, вы компанией вываливаете на пикники, вы устраиваете аншлаги на детских площадках, вы отказываетесь от обсервации, вернувшись самолетами по условно закрытому воздушному пространству. Вы смеетесь и не верите и почему-то думаете, что пронесет. Нет!" - заявил Кличко.

По его словам, в случае, если ситуация не изменится, то никакая система здравоохранения не сможет справиться с тысячами зараженных Covid-19 людей, нуждающихся в госпитализации.

"Посмотрите, пожалуйста, на Италию, где врачи решают, кого спасать, а кого - нет. Посмотрите, пожалуйста, на другие страны, где гробы вывозят сотнями и сжигают - без прощаний и церемоний. Я говорю без преувеличения: если продолжатся эти шатания и тусовки, это поездки толпами на природу, нас всех ждет большая катастрофа!" - сказал Кличко.

Мэр Киева также отметил, что эта катастрофа случится по вине "легкомысленных людей, которые не придерживаются ограничений, которые пренебрегают своей безопасностью и безопасностью людей, находящихся рядом".

"Откину один из стереотипов о том, что вирус поражает только пожилых людей. В столице два случая заболевания детей. И немало заболело людей в возрасте немного большем 30, некоторые находятся в тяжелом состоянии в палате интенсивной терапии в больнице. Я призываю всех: перестаньте пребывать в иллюзиях. Постигните, пожалуйста, реалии: уберечь себя - это уберечь круг своих близких, круг своего общения, многих других людей", - подытожил Виталий Кличко.

Видео: Facebook/ ТСН. Кличко с призывом не нарушать правила карантина - с 02:20

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 30 марта, в Киеве выявили уже больше сотни случаев заражения коронавирусом, вылечились всего двое.