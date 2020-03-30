Сайт StopFake обвинил "Страну" в искажении информации о том, что ультраправые будут проверять документы в киевском транспорте.

Новость об этом вышла на нашем сайте 21 марта. В этот день комиссия КГГА по чрезвычайным ситуациям ограничила движение транспорта в Киеве. Оставили только отдельные маршруты, да и в них решили возить лишь по пропускам.

Соблюдать это требование предписали полиции, а также "Муниципальной страже" - общественной организации, в которой состоят представители ультраправых - "Свободы" и С14.

И действительно, "стражи" начали ездить в транспорте вместе с нацполицией и проверять документы у тех, кто хочет воспользоваться автобусом или троллейбусом.

Однако в StopFake сочли, что никакого отношения к ультраправым "Муниципальная стража" не имеет, а даже если имеет - то они вообще ничего плохого не делают. Например, не преследуют ромов.

Интересно, что недавно эта организация стала официальным факт-чекером для соцсети Facebook. Отныне тот контент, который она пометит как фейковый, будет понижен в ленте ФБ или заблокирован.

Разберемся с претензиями организации, которая финансируется на деньги западных доноров - фонда Сороса "Возрождение", посольства Британии в Украине, Национального фонда поддержки демократии США и других.

Претензия №1

Что пишет StopFake. "Сайт "Страна.юа" заявил о том, что в украинской столице во время карантина транспорт и документы будут проверять ультраправые. Так сайт охарактеризовал представителей общественной организации "Муниципальная стража", среди членов которого есть и ветераны АТО, которые хотят помочь в обеспечении правопорядка в Киеве.

На самом же деле, мэр столицы Виталий Кличко заявил, что во время карантина в каждом общественном транспорте будут присутствовать не менее двух работников Национальной полиции и один представитель "Муниципальной стражи"".

Что на самом деле. Из нашей новости никак не следует, что полиции в общественном транспорте не будет - там этого нигде не утверждается. Более того - новости о работе полиции на транспорте у нас выходят регулярно.

В данном тексте мы заострили внимание на конкретном пункте протокола комиссии КГГА №16 - о "Муниципальной страже". Поскольку сочли его интересным в силу причин, которые покажем ниже.

Мы привели прямую цитату из документа:

"Обеспечить присутствие работников ("Муниципальной стражи" - Ред.) в количестве не менее одного человека в каждой единице наземного общественного транспорта, которая будет двигаться по отдельно определенным маршрутам и проверку наличия специального билета, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты".

Более того, пункт 11, который касается "Стражи" и послужил поводом для новости, вообще не содержит упоминания полиции. Вот скриншот с сайта КГГА:

То есть претензия StopFake очень странная - будто мы обязаны были в новости об одном пункте протокола, цитировать и тот, где речь о полиции.

Кстати, здесь "фейканул" и сам StopFake.

Организация привела цитату якобы из протокола комиссии КГГА. Однако дело в том, что такой цитаты в документе просто не существует, что элементарно проверяется по тексту, опубликованному на сайте КГГА.

Указанную цитату "Стопфейк" на самом деле позаимствовал из новости на сайте КГГА, которая вышла на следующий день, а не из протокола №16.

То есть примерно понятно, как борцы против фейков подходят к анализу информации.

Претензия №2

Что пишет StopFake. "Страна.юа также пишет: "после ряда выходок "Варты" в отношении этнических меньшинств — главным образом цыган — с ней одно время даже отказалась сотрудничать киевская полиция".

В тоже время, в "Муниципальной страже" опровергли обвинения в разгоне ромов в 2018 году. Тогда заместитель главы "Муниципальной стражи" Антон Колумбет сообщил, что ромов попросили уйти коммунальщики, которые убирали переход на вокзале, а они вместе с полицией проводили рейд по предупреждению краж на вокзале. Новость об избиении бездомных "Муниципальной стражей" также была опровергнута".

Как на самом деле. Как видим, для StopFake опровержение заинтересованной стороны - самой же "Муниципальной стражи" - является утверждением, не требующим доказательств.

А ведь если "Страна" без всяких аргументов опровергнет, к примеру, ложь StopFake о нашем издании, то вряд ли борцы с фейками этим удовлетворятся.

Мы же в нашей новости аргументировали наличие расистских выходок тем, что о них заявил как раз куда более объективный источник, чем сами "стражи": начальник патрульной полиции Киева Юрий Зозуля в комментарии "Левому берегу".

Это заявление полицейского прозвучало после того, как С14, чьи активисты входят в "Стражу", сожгли лагерь ромов на Лысой горе в Киеве.

И это уже не говоря о многочисленных заявлениях самих ультраправых о том, как нужно ликвидировать "этническую мафию" ромов - перенося преступные проявления отдельных представителей цыганского народа на весь этот народ.

Кстати недавно, на рейде "Муниципальной стражи" по столичному вокзалу, где искали "цыганских карманников" присутствовал и член С14 Сергей Мазур, которому вручали подозрение за погром табора ромов в апреле 2018 года.

Сам Мазур активно принимал участие в работе "Муниципальной стражи". Его фото в форме "стражников" опубликовало "Громадське радио".

Это патрулирование произошло в декабре 2018 года - то есть уже после того, как Мазур поучаствовал в погроме табора, чему тогда возмутились все международные организации и посольство США.

Кстати, вот фото Мазура на Лысой горе - рядом с сожженной палаткой ромов.

Допускает постоянные антицыганские выпады и один из руководителей "Муниципально стражи" Сергей Бондарь.

"Предубеждения насчет цыган логичны, закономерны, потому что законопослушных граждан среди них нет. Все они воруют, это их национальный менталитет, они от него не откажутся", - говорил он на одном из своих видео.

При этом Бондаря представители благотворительных организаций обвиняли в издевательствах над бездомными на столичном жд-вокзале.

Также отметим, что Бондарь - это активист не только С14, но и другой ультраправой партии - "Свобода".

Учитывая, что именно он сегодня ведет регулярные трансляции из киевского транспорта на своей странице в Facebook - то заголовок нашей новости "В Киеве проверять транспорт и документы в карантин будут ультраправые" полностью соответствует действительности.

Что означает атака StopFake на "Страну"

Интересно, что фейковое обвинение "Страны" в фейке, которого на самом деле нет, появилось одновременно с решением Facebook привлечь StopFake к проверке контента в этой соцсети.

26 марта StopFake стал участниками программы Facebook по проверке украинского контента в соцсети на фейки и дезинформацию.

Речь о проверке постов политиков, экспертов, блогеров и СМИ. В случае выявления фейков StopFake будет помечать посты как недостоверные, после чего они опустятся ниже в ленте новостей.

Facebook будет предупреждать пользователей, которые видят такие посты, что информация недостоверна. Страницы или домены, которые распространяют фейки, потеряют возможность монетизировать контент и размещение рекламы. Также минимизируют охват аудитории фейковых постов.

То есть по произвольному и, как доказано выше - голословному обвинению в фейке, могут срезать аудиторию у любого поста в Facebook.

Не исключено, что именно с целью уменьшения охвата в соцсети нашей публикации об ультраправых и была запущена эта утка.

Если StopFake и идентичные организации, цель которых - блокирование неугодного лично им контента - начнут цензурировать Facebook, то отток блогеров из этой соцсети только ускорится.

А репутация социальной сети в Украине будет таким образом серьезно подорвана.