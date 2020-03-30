Советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк рассказал, что с украинцами, которые вернулись из-за границы и не хотят уходить на обсервацию, проводят профилактические беседы.

Об этом он написал у себя в Facebook.

"Сейчас большая часть пассажиров, прибывших вечером и ночью, уже согласилась на обсервацию и отбыла к месту назначения. Благодарность за понимание и гражданскую ответственность. Но есть и другая группа людей, которые до сих пор не осознают уровня угрозы, стоящей перед Украиной и всем миром. Они отказываются. Сейчас правоохранители и пограничники проводят с ними профилактические беседы. Применяем силу убеждения", - говорится в сообщении.

Уточним, что постановление правительства об обязательной обсервации граждан, которые вернулись из-за границы, вступило в силу 29 марта.

Скриншот: facebook.com/zoryan.zoryan

Напомним, власти впервые решили отправить всех новоприбывших украинцев из-за границы на принудительную обсервацию, однако этого сделать не удалось. Речь идёт о двух рейсах из Дохи, которые прилетели в Борисполь сегодня рано утром. Пассажирам предписали поехать на принудительную обсервацию в отель Козацкий (это прямо на Майдане).

Также "Страна" писала, что вчера, 29 марта, вывезенные из Вьетнама украинцы с криками "Фашисты!" прорывались из аэропорта "Борисполь".