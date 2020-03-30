По состоянию на утро понедельника, 30 марта, количество заболевших коронавирусной инфекцией Covid-19 киевлян увеличилось до 102. К этому времени успели выздороветь два пациента.

Об этом во время онлайн-брифинга сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"В столице стремительно растет число киевлян, которые имеют подтверждение на заболевание коронавирусом. Состоянием на сегодняшнее утро таких людей уже 102. Мы получили от государственного учреждения "Киевский городской центр МОЗ Украины" еще 20 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Заболели 11 женщин возрастом от 20 до 61 лет и 9 мужчин от 25 до 70 лет", - заявил Кличко.

Также он отметил, что двое пациентов выздоровел от коронавируса и их уже выписали из больницы.

"Со всех официально зарегистрированных на сегодняшний день случаев вылечились два человека, они выписаны из Александровской больницы", - рассказал мэр.

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Напомним, по данным на воскресенье, 29 марта, в Киеве число случаев инфицирования коронавирусом составляло 82. Двое пациентов вылечились.

Сегодгня количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 480 человек.