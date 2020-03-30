Неистребимым стремлением украинцев к свободе назвал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба попытки эвакуированных из Вьетнама украинцев бежать из-под обсервации. Такое заявление он сделал во время брифинга.

"Я без всякой иронии хочу сказать, что мы стали с вами свидетелями очередного неистребимого стремления украинцев к свободе. Мы увидели, что украинец готов пренебречь всеми общественными интересами, процедурами ради того, чтобы вырваться на волю, сесть в такси и поехать домой", - сказал Дмитрий Кулеба.

Также министр предостерег, что несмотря на такое стремление к свободе, украинцы должны ответственно относиться к здоровью и вынужденным карантинным мероприятиям в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, прибывшие 29 марта из Вьетнама на родину украинцы должны были отправиться на обсервацию, но с криками "Фашисты!" прорывались из аэропорта "Борисполь".

Также мы сообщали, что часть прилетевших с Бали украинцев сбежала от принудительной обсервации прямо из-под отеля.