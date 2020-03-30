Днем в понедельник, 30 марта, часть украинцев, которые прилетели в "Борисполь" с Бали и должны быть направлены на принудительную обсервацию, по-прежнему остаются на борту самолета. Полиция проводит с ними разъяснительную работу.

Об этом со ссылкой на информацию Главного управления Нацполиции Киевской области пишет "Интерфакс-Украина".

В полиции сообщили, что часть прилетевших с Бали людей уже покинули салон самолета, но 26 человек все еще находятся в нем. Правоохранители следят за тем, как пассажиры покидают самолет и направляются к автобусом, чтобы поехать на обсервацию.

"С ними проводится разъяснительная работа о необходимости обсервации. Надо донести это до сознания людей. Такие правила не правоохранители придумали, полиция никого за руки и ноги не тянет", - сообщили в главке.

Напомним, 29 марта Кабмин обязал всех приезжающих из-за границы украинцев проходить обсервацию.

А утром 30 марта с Бали в Киев прилетел самолет с украинскими туристами. По их словам, о решении правительства они узнали только по пути на родину, а в отелях, в которых им предлагают провести две недели, плохие условия и высокие цены. Часть прилетевших с Бали украинцев сбежала от принудительной обсервации прямо из-под гостиницы.