Из инфекционного отделения больницы в Тернополе уволились 8 врачей из-за опасности заболеть коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил главврач Тернопольской больницы скорой помощи Ярослав Чайковский в программе "Тема дня" на "Общественном".

"8 сотрудников уже уволились из инфекционного отделения даже еще не контактируя с больными коронавирусом. Ибо есть опасения, есть риски для собственного здоровья. У кого-то хронические заболевания, у кого-то малые дети. И чтобы не подвергать семью опасности, люди уволились с работы. Этого могло бы не произойти, если бы у наших работников была мотивация. Получая 4 тыс. грн зарплаты мало кто может отдавать себя работе в таких опасных условиях", – отметил Чайковский.

Как он сообщил, сейчас медикам платят лишь надбавку в размере должностного оклада, что предусмотрено постановлением городского головы Тернополя Сергея Надала для медработников, которые контактируют с больными коронавирусом.

В то же время обещанные правительством 200% надбавки еще не выплачивали. Также для безопасности семей медработников, для работников больницы предоставили номера отеля "Галичина".

"Со вчерашнего дня работники инфекционного отделения в нерабочее время отдыхают в отеле "Галичина". Трое наших работников поселились там. Они не возвращаются в семью, чтобы не подвергать родственников на риски", – сказал Чайковский.

Напомнили, в Тернопольском штабе борьбы с коронавирусом, по данным на утро 29 марта на Тернопольщине зарегистрировано 57 случаев Covid-19, подтвержденных лабораторно. Из них 44 – жители Монастырисского района (1 – летальный), 9 – жителей Залещицкого района, 2 – жители города Тернополя, 1 – житель Тернопольского района, 1 – житель Кременецкого района. 11 случаев остаются под подозрением.

Как сообщал УНИАН, в Украине на утро 29 марта насчитывается 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Девять из них – смертельные. Пятеро пациентов выздоровели. По состоянию на утро 30 марта, количество зараженных коронавирусом в Украине выросло до 480 человек