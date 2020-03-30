Всеукраинская ассоциация органов местного самоуправления "Ассоциация городов Украины" (АМУ) утверждает, что предложенные изменения в налоговый и бюджетный кодексы лишат общины жизненно важных ресурсов.

Об этом говорится в открытом обращении мэров к властям Украины на сайте организации.

"Органы местного самоуправления обеспечивают сегодня выплату повышенных зарплат медикам, закупку лекарств, масок, тестов, оборудования для больниц, на что выделяют сотни миллионов гривен. Вместе с этим, вместо поддержки общин, как это происходит во всем мире, изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы лишают громады ресурсов", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о законопроекте №3275, который прямо противоречит риторике Зеленского и Шмыгаля.

"Так, законопроект 3275 от 29.03.2020 вопреки позиции Президента и Премьер-министра, которую они задекларировали на встрече с мэрами. Депутаты изымают из доходов местных бюджетов плату за землю и имущество, создают несправедливые условия для бизнеса, граждан лишают средств от аренды паев, таким образом, обеспечивают отдельному крупному бизнесу сверхприбыли за счет налогов в бюджеты всех уровней", - подчеркивается в тексте сообщения.

В случае принятия этого законопроекта, утверждают в АМУ, "у общин не будет средств на выплаты зарплат медикам, учителям, социальным работникам, воспитателям, работникам транспорта и ЖКХ!".

"Требуем до голосования в Парламенте законопроекта 3275 провести заседание Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики и учесть предложения Ассоциации городов Украины, предоставленные Президенту, Правительству, народным депутатам Украины 23 марта 2020 года", - утверждается в тексте обращения.

Открытое обращение подписали:

Председатель АМУ, Киевский городской председатель Виталий Кличко

Винницкий городской голова Сергей Моргунов

И.о. городского головы Луцка Григорий Пустовит

Днепровский мэр Борис Филатов

Мариупольский городской председатель Вадим Бойченко

Житомирский городской голова Сергей Сухомлин

Ужгородский городской председатель Богдан Андреев

Запорожский городской голова Владимир Буряк

Ивано-Франковский городской голова Руслан Марцинкив

Мэр Кропивницкого Андрей Райкович

Львовский городской председатель Андрей Садовый

Николаевский городской голова Александр Сенкевич

Одесский городской голова Геннадий Труханов

И.о. Полтавского городского головы Александр Шамота

Ровенский городской голова Владимир Хомко

Сумской городской голова Александр Лысенко

Тернопольский городской голова Сергей Надал

Харьковский городской голова Геннадий Кернес

Херсонский городской председатель Владимир Николаенко

Хмельницкий городской голова Александр Симчишин

Черкасский городской голова Анатолий Бондаренко

Черновицкий городской голова Алексей Каспрук

Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко.

Напомним, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал повестку дня внеочередного заседания парламента на 30 марта. Там нет ни одного законопроекта, который требует принять Международный валютный фонд.

Ранее мы писали, что в аппарате Верховной Рады подтвердили вчерашнюю информацию "Страны" полученную от наших собственных источников, относительно того, чем нардепы займутся сегодня, 30 марта, на своей внеочередной сессии.