На внеочередном заседании Верховной Рады в понедельник, 30 марта, по состоянию здоровья могут отсутствовать 15 нардепов из фракции "Слуги народа".

Об этом со ссылкой на главу фракции Давида Арахамию пишет "Интерфакс-Украина".

"По состоянию на вчера было где-то 15 человек, но не больных коронавирусом, к счастью. Это те, кто чувствует себя плохо. То есть посмотрим, вы будете видеть это", - сказал Арахамия.

Напомним, 29 марта у представителя партии "Слуга народа" Владимира Ватраса обнаружили коронавирус. А до этого инфицирование Covid-19 подтвердили еще у одного "слуги народа" Руслана Горбенко.

Отметим, что внеочередное заседание Рады состоится 30 марта в 14:00. В повестке дня нет ни законопроекта про землю, ни законопроекта про банки, принятие которых для выдачи кредита Украине требует МВФ.