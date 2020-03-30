Сегодня ночью после того, как президент и Кабмин объявили об обязательной 14-дневной обсервации для всех прибывающих в страну после 28 марта, в "Борисполе" приземлился эвакуационный рейс Доха-Киев.

На нем с пересадкой добирались домой украинцы, который были на Бали и в других странах. На пересадке в Дохе, они узнали, что по возвращению должны отправиться из аэропорта на обсервацию, с чем большинство из них были не согласны.

После вчерашнего прорыва кордона пассажира рейса из Вьетнама, власти подготовились более основательно. Из самолета не выпускали тех, кто отказывался от обсервации, в итоге часть пассажиров отказались покидать самолет. Они находятся на борту с двух часов ночи. Часть отправились в отели на условно бесплатную обсервацию, часть - на платную, а некоторые по дороге сбежали.

При этом, что характерно, на западной границе Украины, через которую идет основной поток приезжающих из европейских стран, где бушует эпидемия коронавируса, никто никого на обсервацию пока не отправляет.

Разбирались, что произошло и ка проходит принудительная обсервация, о которой заявил Владимир Зеленский.

Что произошло

Сегодня власти впервые решили отправить всех новоприбывших из-за границы на принудительную обсервацию. Получилось это, мягко говоря, непросто.

Рано утром, около двух часов ночи, из Дохи прибыло два рейса. Пассажирам предписали поехать на принудительную обсервацию в отель "Козацкий" на Майдане либо в отель в Пуще-Водице (размещение в первом бесплатно, во втором нужно заплатить 169-339 евро за две недели). С этим многие из них были не согласны.

Самолеты встретили правоохранители. Фото: Instagram

В итоге они вышли из самолета около 9 утра, после пяти часов споров и подписания согласия на обсервацию, и их развезли по гостиницам. В соглашении был такой пункт, как запрет на общение со СМИ.

Фото: facebook.com/keeponfighting5

При этом около 15-20 человек в одном самолете отказалась выходить и остались на борту

"Мы в самолете уже 15-16 часов. Некоторые поехали в отель, потому что у многих дети, некоторые в возрасте. Уехали не потому что они согласны, просто устали. Мы летели из Бали, и только в на пересадке в Дохе узнали решения Кабмина о принудительной обсервации. В виде постановления это вышло, когда мы сели в самолет. Никто бы даже на Бали не сел в самолет, если бы нам сказали о принудительной обсервации. Сейчас в нашем самолете осталось 30 людей, а в другом 100. Здесь нет ни воды, ни еды. Благо тепло. Просим переместить нас в терминал, но нас согласны переместить только в отель. Возможно, сейчас из руководства кто-то проснется. Мы предложили несколько вариантов компромисса: сесть на домашнюю изоляцию, пусть нас контролируют приложением мобильным, которые отслеживает передвижения на карантине. Есть методики контроля. Мы готовы на любые тесты, без проблем. Все хотят домой", - рассказал "Стране" пассажир одного из самолета Ростислав Русаков.

Он прислал фото из самолета.

К обеду один из прибывших сходил по-большому под самолетом из Дохи, прямо на полосе. Как сообщили пассажиры самолета - туалеты закрыты.

Позже Ростислав Русаков сообщил, что оставшиеся в самолете, общаются с юристами компании SkyUp. До этого общались с чиновниками, но изменений не было.

"Пришел юрист компании SkyUp вместе с полицией, пограничниками. Пытаются нас выманить из самолета и посадить в автобус, потому что мы не можем находиться в здесь, так как это режимный объект. Но это автобусы не аэропорта, а те, которые нас отвезут только в отель "Козацкий”"или в Пущу-Водицу. Без остановок и варианта выхода, как сделали с предыдущей группой людей. Им главное от нас избавиться, чтобы мы вышли из самолета и передать на попечение государства. Мы пытаемся найти честное, логичное решение. Мы готовы закрываться дома, сделать анализы и побыть на обсервации до момента, когда придут результаты анализов. Это тоже компромиссный вариант. Мы не предъявляем жестких ультиматумов, мы просто не хотим заразиться в отеле, где уже много людей. Плюс в отелях не совсем комфортные условия проживания" - сообщил Русаков.

Примерно к 13:00 один из пассажиров, Тарас, сообщил, что находится в автобусе возле самолета: "С двух часов ночи мы здесь. Ждем пока измором или силой выгонят других пассажиров из самолета. Водитель сказал, что нас будут везти в отель "Козацкий". Здесь больше военных с оружием, чем граждан. Такое ощущение, что мы террористы, а не люди, которые прилетели на обсервацию. Под конвоем выводят каждого из самолета и проводят до автобуса. Они не имеют на это право, но им без разницы на все права и граждан. Нас в Дохе заставляли подписать бумагу о обсервации. Говорили, если не подпишем, то не привезут в Украину. Мы не подписали, но прилетели и все продолжили здесь. Условия нечеловеческие, туалеты закрыты. Ощущение, что ты на чужбине просто. Неизвестно когда это закончится. Думаю, что они силой всех запрут на обсервацию, а медиа скажут, что все согласились и довольные. Никаких переговоров нет, жесткий ультиматум. Просто захват граждан Украины и все".

Те же, кто приехал в "Козацкий" на бесплатную обсервацию стали постить сообщения об ужасных условиях в номерах. Они писали, что питание за свой счет (100 долларов на двоих в день), из кранов бежит ржавая вода, там холодно, еду оставляют под дверью, а на этажах дежурит Нацгвардия.

Правда, многие из тех, кто писал посты из самолета позже удалили сообщения или закрыли страницы.

Часть пассажиров по дороге сбежали. По словам одного из вернувшихся, их привезли к отелю "Козацкий" на Майдан и сказали "делайте, что хотите". Некоторые просто разъехались, обещав придерживаться самоизоляции. Об этом сообщалось в Telegram-канале PavlovskyNEWS.

Вторая часть людей поехала в отель "Пуща" на платную обсервацию. При этом по данным PavlovskyNEWS, большинство написали отказ от обсервации и соглашение на добровольную самоизоляцию.

Автобусы прибыли в отель в Пуще-Водице (Киев). Фото: facebook.com/sergienko.ua

Полиция предупредила, что по адресу их могут проверить в любое время и тогда уже будет не административная, а криминальная ответственность.

Что заявляют в МВД и Кабмине

Советник главы МВД Зорян Шкиряк разъяснил, как будут закрывать приезжающих украинцев на обсервацию.

"Постановление Правительства за # 241 по обязательной обсервации граждан Украины, которые возвращаются из-за границы, вступило в силу вчера вечером! Эта норма распространяется на всех пассажиров соответствующих рейсов, без исключения! Места обсервации определяются местными органами власти.

Подразделения МВД Украины будут действовать исключительно в рамках своих полномочий, законов и Конституции Украины. Сейчас большая часть пассажиров, прибывших вечером и ночью уже согласились на обсервацию и отбыли к месту назначения. Благодарность за понимание и гражданскую ответственность.

Но есть и другая группа людей, которые до сих пор не осознают уровень угрозы, стоящей перед Украиной и всем миром. Они отказываются.

Сейчас правоохранители и пограничники проводят с ними профилактические беседы. Применяем силу убеждения.

В противном случае, мы будем действовать исключительно в рамках своих полномочий во исполнение постановления правительства" - написал он в Facebook.

На утреннем брифинге МОЗ замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что ужесточение мер, таких, как принудительная обсервация для тех, кто прибывает из-за границы, это оправданная мера, а выполнение будет контролироваться.

"Вьетнамский прорыв"

Скандалы с принудительным карантином начались еще вчера.

В аэропорт "Борисполь" 29 марта прибыл авиарейс с эвакуированными из Вьетнама гражданами Украины. Они не захотели проходить обсервацию и стали вырываться из здания аэропорта.

Видео с толпой туристов опубликовал в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола. Ролик снял один из его подписчиков - водитель, который встречал прибывших в аэропорту.

На записи люди с силой отталкивают медиков в защитных костюмах и проламываются в двери. Один мужчина даже при этом кричит "Фашисты!"

Другую запись выложил прилетевший. Он показал, как выходит из самолета, потом - толпу, которая пытается прорваться к выходу. "Нас незаконно удерживают на территории, прорываем", - говорит прилетевший. Позже он удалил свое видео.

Тем, кто прилетел из Вьетнама, посольство предложило для размещения два отеля: "Пуща конгресс отель" за 169 евро с человека за две недели и "Рамада Энкор" за 215.

Сегодня глава МИД Дмитрий Кулеба назвал попытки эвакуированных из Вьетнама украинцев бежать из-под обсервации "неистребимым стремлением украинцев к свободе".

Принудительная обсервация в Украине

29 марта президент Владимир Зеленский в обращении к украинцам заявил, что каждый, кто вернется в страну после 28 марта, будет на 14-дневной обсервации.

"Возвращение украинцев, которые после 28 марта пересекут нашу границу самолетом, автобусом, поездом или пешком, должно быть максимально безопасным. Оно будет предусматривать обязательную двухнедельную обсервацию. Сейчас мы готовим список соответствующих локаций", - заявил Зеленский.

По его словам, размещать на обсервацию могут в отелях, с которыми уже достигнуты предварительные договоренности.

В тот же день в Кабмине заявили, что было принято соответствующее решение. Приняли его после

"Для людей, которые не могут продолжить находиться за границей и хотят вернуться в Украину, мы сможем продолжить организацию специальных рейсов поездов и самолетов. Но граждане будут обязаны соблюдать правила обсервации. К сожалению, сегодняшние события в аэропорту Борисполь подтвердили, что другого пути нет. Ответственность самоизоляции оказалась отсутствовать", - сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, комментируя скандал с рейсом из Вьетнама.

По данным МИД за время карантина в Украину вернулись 144 698 граждан.

Карантинные предложения для отелей

Министерство культуры, молодежи и спорта написало украинским отелям письма с просьбой поучаствовать в расселении прибывших из-за границы иностранцев и украинцев на 14 дней обсервации, которую оплачивает государство.

"Условия поселения следующие: на 14 дней одноместное поселение для тех, кто вернулся индивидуально, и 2-4 местные номера для семейных пар или семей с детьми", - говорится в письме.

Также в письме уточняется, что базовые условия размещения включают стандартное одноместное поселение, оплачиваемое государством, стоимостью 99 евро за 14 дней. Предусмотрены варианты одноместного улучшенного (149 евро) или VIP-поселения (199 евро), которые оплачиваются самостоятельно.

Кроме того, предусмотрена доплата за дополнительное место для семейных пар - 59 евро с человека, за детей (3-4 местное поселение) - 29 евро с человека.

В стоимость проживания должен входить трансфер от границы в гостиницу. Пакет не включает питания, оно оплачивается самостоятельно в гостинице. Предложения размещения принимаются до 30 марта.

В письме также указаны желательные требования к объектам для резервации: большие гостиничные комплексы, базы отдыха, санатории с территорией вокруг, где проживающие смогут гулять в количестве до 10 чел.

Также указано наличие индивидуальных санузлов в номерах, возможность обеспечить питание для проживающих в ланчбоксах и одноразовой посуде с доставкой в номер (стоимость трехразового питания от 100 грн для эконом-варианта и возможность выбрать несколько вариантов), согласие на работу в индивидуальной защите.

В приоритете - отели, расположенные в приграничных областях, Киеве и прилегающих районах.