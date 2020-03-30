Некоторые украинцы, которые 30 марта прилетела в Киев из Дохи и должны были отправиться на обязательную обсервацию, сбежали из автобуса после того как их привезли к столичному отелю.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Так, один из вернувшихся украинских туристов сообщил, что их на автобусах привезли из аэропорта "Борисполь" к отелю "Козацкий" на Майдане, после чего сказали "делать, что хотят". На это некоторые просто разъехались, обещав придерживаться самоизоляции.

Еще часть людей поехала в отель "Пуща", где большинство написали отказ от обсервации и соглашение на добровольную самоизоляцию. Полиция предупредила, что по адресу могут проверить в любое время и тогда уже будет не административная, а криминальная ответственность.

Третья часть людей до сих пор в самолете, окруженном Нацгвардией. Известно, что на одном борту еще 30 человек.

Скриншот: Telegram/ PavlovskyNews

Напомним, 29 марта Кабмин обязал всех приезжающих из-за границы украинцев проходить обсервацию. По словам украинцев, вернувшихся с Бали, об этом решении правительства они узнали уже по дороге на родину. Туристы утверждают, что если бы знали о принудительной обсервации, то не сели бы в самолет. Тем более, что платить за нахождение в отелях, где им предписано провести две недели, приходится немаленькие деньги.