В понедельник, 30 марта, Верховная Рада может провести еще одно внеочередное заседание. Об этом заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает "112 Украина".

"Сейчас мы вынесем вопрос еще одного внеочередного заседания, потому что армия не может питаться, там была задержка с реформой армейского питания. Это не зашло в пакет, который вчера ночью получили от Кабинета министров. Поскольку уже был сформирован порядок дня, то мы сделаем еще одно. Технически это будет еще одна внеочередная сессия с одного вопроса, но мы это будем делать", - сказал Арахамия.

Известно, что это заседание должно пройти ориентировочно в 14:30.

Напомним, в понедельник на 14:00 запланировано внеочередное заседание Рады. Депутаты собираются сократить государственный бюджет Украины 2020 года, а также назначить и уволить старых министров здравоохранения, энергетики и финансов.

Кроме того, на повестке дня проекты законов, направленных на борьбу с распространением коронавируса.