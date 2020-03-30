Сегодня днем парламент собирается на внеочередное заседание. На нем не будут рассматривать, вопреки ожиданиям, законы для МВФ: о земле и "Приватбанке". Голосов для них пока нет, хотя Зеленский и грозил вчера стране дефолтом, если "антикризисный пакет" не примут.

Зато сегодня проведут ряд кадровых перестановок.

В частности заменят министра здравоохранения Илью Емца на экс-губернатора Одесской области Максима Степанова. А главу Минфина Игоря Уманского - на Сергея Марченко, бывшего замминистра финансов в правительстве Гройсмана.

Также назначат министром энергетики Ольгу Буславец. Она уже работала в этом ведомстве. Ее кандидатуру связывают с Ринатом Ахметовым.

Еще однин важный пункт повестки - изменения в бюджет 2020 года. Власть собирается его переписать, урезав программы развития и направив деньги на борьбу с коронавирусом. Для этого хотят создать Стабилизационный фонд (еще его могут назвать Фондом борьбы с коронавирусом).

Интересно, что парламент, несмотря на коронавирус, соберется в привычном режиме - то есть в сессионном зале. Но не исключено, что сегодня примут закон, который позволяет Раде на карантине заседать в онлайн-режиме.

"Страна" следит за внеочередным заседанием. Материал обновляется.

Заседание согласительного совета

12:47 Телеграм-канал "Политика Страны" узнал причины отставки министра финансов Игоря Уманского.

"Как сказали "Стране" источники в правительстве, главная причина - конфликт Уманского со Шмыгалем. Уманский взял на себя всю работу по переписыванию бюджета и, считая премьера человеком некомпетентным, посоветовал ему не сильно вылазить в процесс, чтоб не мешать специалистам работать.

Шмыгаль сильно обиделся и начал жаловаться Зеленскому на своеволие министра.

Уманский же в ответ пошёл на принцип. Сказал, что ему виднее, чем Шмыгалю, что нужно делать, а что нет.

В этом конфликте Зеленский принял сторону премьера после чего Уманский заявил, что уходит в отставку.

Будущий министр Сергей Марченко, как считается, будет менее гонористым и сможет сработаться с премьером".

12:39 Разумков на брифинге после Согласительного совета подтвердил ещё раз, что законопроекты про банки и землю сегодня рассматривать не будут.

Почему - от ответа ушел.

На вопрос - будут ли они рассматриваться на следующей неделе также ответил неопределенно.

12:23 Согласительный совет проголосовал за еще одно внеочередное заседание сегодня в 14:30. Для рассмотрения проекта 3254 - внесения изменений в бюджет для обеспечения бесперебойного питания военнослужащих.

12:18 Итак, Стабфонд будет называться Фонд по борьбе с коронавирусом. Туда хотят внести 97 миллиардов гривен, говорит премьер.

12:16 "Ни одни гривна не будет отобрана у армии и военных, включая разработку вооружений", - премьер Денис Шмыгаль на согласительном совете.

12:00 Началось заседание бюджетного комитета Рады, сообщает нардеп Алексей Гончаренко.

"Кабмин представляет министр финансов Уманский, при том, что всем уже раздали проект постановления ВР о назначении министром финансов Марченко", - пишет депутат.

11:52 В проекте обновленного бюджета на 8 миллиардов сокращаются льготы по услугам ЖКХ, заявила Тимошенко.

11:49 Тимошенко на Согласительного совета заявила, что закон о продаже земли будет принят "на базе общего сговора за спиной украинского народа". Говорит, что "Батькивщина" не будет голосовать за земельный закон.

11:44 Пока идет заседание Согласительного совета. Само заседание парламента намечено на 14:00.

11:42 Вот повестка парламента на сегодня.