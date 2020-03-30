Председатель союза украинцев в Португалии Павел Садоха заявил, что инспекторы местной миграционной службы убили нашего соотечественника, который приехал в страну в поиске работы.

Об этом он сообщил у себя в Facebook.

"Инспекторам миграционной службы Португалии грозит до 25 лет лишения свободы за убийство гражданина Украины, который приехал в Португалию в поисках работы. В аэропорту Лиссабона, ему было отказано во въезде в Португалию по непонятным пока причинам. После его требований объяснить ситуацию, ему надели наручники, и против него была применена физическая сила. В таком состоянии (наручниках), его оставили одного в комнате, где с ним случился приступ эпилепсии, в результате чего наступила смерть", - говорится в сообщении.

Скриншот: facebook.com/kozakxp

В связи с этим Садоха обратился к родственникам и семье погибшего со словами соболезнования.

При этом Министерство иностранных дел Украины уже отреагировало на инцидент. Дипломаты обратились в Министерство иностранных дел Португалии "вербальной нотой с просьбой содействовать проведению объективного, беспристрастного, независимого и справедливого расследования данного дела".

Скриншот: facebook.com/Embaixada-da-Ucrânia-na-República-Portuguesa

Напомним, в одной из московских квартир обнаружены погибшими профессиональные украинские шахматисты - Станислав Богданович и его подруга - Александра Вернигора.