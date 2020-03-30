В Запорожском городском совете утром в понедельник, 30 марта, проходят обыски. Сотрудники Службы безопасности Украины также пришли домой к заместителю мэра города и начальнику управления земельных ресурсов.

Об этом в Facebook сообщил депутат Запорожского городского совета Виталий Рябцев.

"То, о чем мы давно говорили. Идут обыски в мэрии и по домам чиновников. У Сергея Мешка, первого заместителя мэра, Юлии Скалибог - начальника управления земельных ресурсов", - написал он.

Скриншот: Facebook/ Виталий Рябцев

По данным "Укринформа", в управлении СБУ в Запорожской области информацию о следственных действиях подтвердили. Они осуществляются в рамках уголовного производства, открытого по признакам ст. 364 ст 2 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Отмечается также, что в феврале этого года СБУ провела обыски в департаменте по управлению ЖКХ горсовета и вручили подозрение его руководителю Сергею Полевому. Чиновника подозревают в служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением.

Напомним, в январе текущего года сотрудники Службы безопасности Украины пришли с обысками в аэропорт Запорожья по делу о новом терминале, открытому за два года до начала его строительства.