Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал повестку дня внеочередного заседания парламента на 30 марта. Там нет ни одного законопроекта, который требует принять Международный валютный фонд.

Об этом говорится в Telegram-канале "Политика страны".

"Разумков выписал повестку дня внеочередного заседания. Как и предполагала "Страна" там нет ни законопроекта про землю, ни законопроекта про банки (оба - под кредит МВФ). Зато есть проект решения о сокращении сроков подачи альтернативных законопроектов к закону про банки. В чем смысл? Дело в том, что по действующей норме регламента на внесение даётся срок 14 дней", - говорится в сообщении.

Уточняется, что "антиколомойский" закон хотят принять с нарушением процедуры.

"То есть, с учетом того, что законопроект про банки был внесён правительством 24 марта, до 7 апреля его не могли выносить на голосование, пока не поступят все альтернативные законопроекты. Этот срок и хотят сократить, чтоб вынести "антиколомойский" закон на голосование в ближайшее время", - подчеркивается в тексте сообщения.

Ранее мы писали, что в аппарате Верховной Рады подтвердили вчерашнюю информацию "Страны" полученную от наших собственных источников, относительно того, чем нардепы займутся сегодня, 30 марта, на своей внеочередной сессии.

Напомним, вопросы об изменениях в госбюджете и о банках, предлагается лишь проголосовать за включение в повестку дня.