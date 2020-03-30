Рада сегодня не будет рассматривать законы, требуемые МВФ
Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал повестку дня внеочередного заседания парламента на 30 марта. Там нет ни одного законопроекта, который требует принять Международный валютный фонд.
Об этом говорится в Telegram-канале "Политика страны".
"Разумков выписал повестку дня внеочередного заседания. Как и предполагала "Страна" там нет ни законопроекта про землю, ни законопроекта про банки (оба - под кредит МВФ). Зато есть проект решения о сокращении сроков подачи альтернативных законопроектов к закону про банки. В чем смысл? Дело в том, что по действующей норме регламента на внесение даётся срок 14 дней", - говорится в сообщении.
Уточняется, что "антиколомойский" закон хотят принять с нарушением процедуры.
"То есть, с учетом того, что законопроект про банки был внесён правительством 24 марта, до 7 апреля его не могли выносить на голосование, пока не поступят все альтернативные законопроекты. Этот срок и хотят сократить, чтоб вынести "антиколомойский" закон на голосование в ближайшее время", - подчеркивается в тексте сообщения.
Ранее мы писали, что в аппарате Верховной Рады подтвердили вчерашнюю информацию "Страны" полученную от наших собственных источников, относительно того, чем нардепы займутся сегодня, 30 марта, на своей внеочередной сессии.
Напомним, вопросы об изменениях в госбюджете и о банках, предлагается лишь проголосовать за включение в повестку дня.