Людей, которые сегодня ночью и утром пересекали западную границу Украины никто на принуительную двухнедельную обсервацию не отправляет, вопреки заявляениям властей, что эта процедура будет обязательной для всех (и сегодня с утра на обсервацию отправили пассажиров рейса из Дохи, несмотря на их сопротивление).

Но на западной границе пока ситуация иная.

Приезжающие люди пока лишь подписали информативные соглашение о самоизоляции и им выдали соответствующие памятки, рассказали нам в западном управлении Государственной пограничной службы.

"Только у одной женщины была высокая температура в 39 градусов, ее увезли на скорой в больницу. Обсервацией должны заниматься санитарные врачи, не пограничники. Но пока еще никого не отправляли", - рассказали "Стране" сотрудники западного управления Госпогранслужбы.

Сегодня с утра на границе, по их словам, не было очереди ни машин, ни пешеходов. Тех, кто приходит к границе, собирают группами и перевозят на украинскую территорию автобусами по 300 грн с человека.

"Я прошел границу за полчаса, толп действительно нет. Даже приходится ждать, чтобы набралась группа для посадки в автобус. Если бы меня заставили поехать в противотуберкулезный санаторий, я бы ни за что не согласился. Сидеть две недели непонятно где я не хочу. А что бы мне сделали? Силой бы завезли?", - рассказал нам житель Золочева Львовской области Владимир, который вернулся из Польши.

Между тем, на Западной Украине уже определили место куда будут отправлять приезжающих на принудительную обсервацию за госсчет - противотуберкулезный санаторий в Немирове Яворовского района на Львовщине.

Об этом рассказал "Стране" заместитель губернатора Львовщины Иван Собко.

Но пока в санаторий еще никого с границы не привезли. Он находится возле границы (за 40 км от КПП Краковец и за 20 км от КПП Рава-Русская) и в полутора часах езды от Львова.

По словам местных медиков, санаторий может принять до 150 человек. Естественно, заведение не рассчитано на тот поток, который ежедневно шел с границы. За последние дни только через КПП Краковец пропустили тысячи человек, а в минувшую пятницу кордон штурмовали толпы заробитчан.

Тем не менее для обсервации санаторий начали готовить месяц назад.

Пациентов, их было около сотни, отправили во Львов, в центр легочного здоровья.

Врачи санатория не против приема на обсервацию.

"Возможно, люди, которые не работали в инфекционных учреждениях, могут бояться коронавируса. Мы работали с туберкулезом. А неизлечимый туберкулез с теми штаммами, которые сейчас есть в Украине, намного страшнее, чем коронавирус", - говорит нам врач-фтизиатр Светлана Мисько.

Главврач Роман Гасиджак полагает, что санаторий подходит для обсервации.

"Санаторий находится среди соснового леса в живописном месте", - расхваливает свое заведение Гасиджак.

Местные врачи расхваливают санаторий за месторасположение в лесу. Фото: Надежда Червякова

Однако те, кто там побывал, иного мнения - говорят, что тут только природа красивая, а сам санаторий запущен.

"Нет слов, издевательство над больными - такие условия. Контингент - бывшие узники и одинокие старики. А место в лесочке неплохое", - написала отзыв о санатории в Google Надежда Червякова.

Условия ужасные, местечко в лесу неплохое - так описывают в интернете санаторий для обсервации. Фото: Надежда Червякова

Ранее местные власти были не в восторге от идеи обсервации вернувшихся из-за границы.

"Если бы мы все те тысячи человек, которые вернулись из Польши на Львовщину, отправляли на обсервацию, то область бы уже стала карантинным отстойником", - заявлял Собко.

Но в пятницу, 27 марта, западную границу штурмовали тысячи заробитчан, большинство которых были без масок.

С 28 марта через кордон перестали пускать пассажирские автобусы и поезда, попасть в Украину можно только на своем автомобиле или пешком - но для пешеходов на границе местные власти и спасатели организовывают автобусы, которые перевозят их с нейтральной зоны в Украину.