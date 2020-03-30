Национальное агентство США по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) летом 2021 года планирует запустить миссию DART (Double Asteroid Redirection Test), чтобы отклонить астероид от Земли.

Об этом сообщает Science Alert.

Это демонстрационная миссия, которая позволит испытать кинетический удар для отклонения астероида от Земли. Миссия направится к крошечной бинарной астероидной системе под названием Didymos, не несущей угрозы для Земли.

Крупнейший астероид из системы имеет диаметр 780 метров, а самый маленький - диаметр 160 метров. Миссия попадет в меньший астероид, потому что он больше похож на астероид, который может в будущем угрожать планете.

После запуска в июле 2021 года миссия достигнет своей цели 22 сентября, когда двойной астероид будет находиться в пределах 11 миллионов км от Земли. И чтобы попасть туда, он будет опираться на мощный ионный двигатель под названием Evolutionary Xenon Thruster - Commercial.

Напомним, к Земле приближается астероид размером с Челябинский метеорит.