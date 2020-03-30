Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что правительство поддержало инициативу его ведомства относительно усиления карантина в стране из-за угрозы распространения коронавируса Covid-19.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Facebook.

"Мы должны защитить украинцев. Я всю жизнь спасаю жизни людей и сейчас сделаю все, чтобы как можно меньше наших сограждан пострадали от коронавируса. Действовать надо быстро и решительно", - сказал Емец.

Согласно решению, те из украинцев, которые имели контакт с зараженными, обязаны самоизолироваться. Также как и украинцы, которые в разгар эпидемии вернулись из-за границы.

Места для обсервации, согласно решению Минздрава, должны организовать областные администрации.

Скриншот: facebook.com/moz.ukr

Также мы писали, что в аппарате Верховной Рады подтвердили вчерашнюю информацию "Страны" полученную от наших собственных источников, относительно того, чем нардепы займутся сегодня, 30 марта, на своей внеочередной сессии. Законы о земле и о банках под МВФ в повестку дня не попали, зато там оказались вопросы назначения трех новых министров - глав Минфина, Минздрава и Минэнерго.

До этого сообщалось, что пресс-служба Министерства охраны здоровья и министр здравоохранения Илья Емец прокомментировали проект постановления парламентской фракции "Голос" о его увольнении. И в ведомстве, и сам глава МОЗ отрицают близкую отставку.