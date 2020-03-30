В Англии, где из-за коронавируса приостановили футбольный сезон, рассматривают альтернативные варианты, как завершить его в условиях карантина.

Об этом пишет The Independent.

Так, руководство Премьер-лиги рассматривает различные варианты окончания сезона, в том числе с возможностью доигрыша в изолированных от людей лагерях. Игры хотят каждый день проводить в Лондоне и на загородных полях, но без зрителей и в условиях изоляции.

Премьер-лига может склониться к варианту с изолированными лагерями, так как есть план о трансляции всех 92 матчей остатка сезона каждый летний день. Это поможет чемпионату финансово на фоне нарастающего мирового кризиса, ведь у клубов Премьер-лиги серьезные договора с телевизионными каналами, которые обязывают доиграть сезон 2019/2020. Кроме этого, в Англии считают, что возобновление чемпионата станет ярким символом конца пандемии.

Напомним, руководство FIFA решило урезать зарплаты всем футболистам на 50% из-за остановки сезона.