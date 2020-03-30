Коронавирус несколько заретушировал один из важных конфликтов украинской политики - замену главы НАБУ Артема Сытника.

После внесения директора Антикорбюро в реестр коррупционеров процедура его увольнения резко упростилась: Сытника можно снять простым голосованием Рады. И сценарии этого уже разрабатываются в Офисе президента.

Главная претензия Зе к Сытнику - провал антикоррупционной работы.

Фактически за все время НАБУ не добилось осуждение ни одного топ-коррупционера. При этом Сытник постоянно попадал в скандалы, начиная от гулянок на чужие деньги, которые затем не декларировались как подарок (из-за чего его и включили в реестр коррупционеров) и заканчивая контактами с Поошенко и с его ближайшим окружением.

Кроме того, Сытника и НАБУ постоянно обвиняли в том, что он плотно подчиняется указанием США через американское посольство.

Именно этим моментом обычно объясяется тот факт, что представители стран Запада и финансируемые ими через грантовые организации активисты постоянно защищают Сытника.

Глава НАБУ и его группа поддержки эти обвинения отметает. И говорят, что Запад поддерживает руководителя НАБУ исключительно в рамках содействия борьбе с коррупцией.

Однако, в распоряжении "Страны" оказались материалы, которые доказывают, что НАБУ сливало в посольства ряда стран материалы дел и личные данные украинских нардепов, а детективы агентства по указанию своего руководства ходили туда с отчетами о расследованиях.

"Пусть детективы заполнят анкеты". Переписка между НАБУ и посольством

Одна из фигурантов переписки - Полина Чиж, главный специалист отдела обеспечения работы директора НАБУ, а фактически - помощница Гизо Углава, заместителя Сытника. Она коммуницировала с работниками посольств, международных структур, посылала туда отчеты, закрытые материалы дел и данные на политиков.

Кроме того, Чиж от имени руководства регулярно "стучала" на другие украинские правоохранительные органы.

Вот пример таких писем, которые получал Максим Маркевич, член миссии МВФ в Украине, через которого НАБУ контактировало с главой миссии МВФ в Украине Рон ван Роденом и членом миссии Эмануэлем Матиасом.

А вот так Национальное антикоррупционное бюро просит указаний от посольства иностранного государства - как отвечать на запросы народных депутатов Украины. Эти ответы предварительно согласуются с работниками посольства.

То, что это сотрудники посольств, видно по электронному адресу @state.gov.

Интересно также, что львиная доля переписки ведется на русском языке.

НАБУ активно делится документацией с посольством по прямому указанию первого заместителя Сытника Гизо Углавы:

В ответ посольство запрашивает информацию по делам, которые их интересуют:

Из переписки становится понятно, что детективы НАБУ ходят в посольство то ли советоваться, то ли отчитываться по делам, которые они ведут.

В переписке упоминается некий Мэтт, который дал указание переслать информацию детективам, которые ведут дело "Укрзализныци" - это Мэтью Торсен. Он, как выяснила "Страна", на тот момент был старшим советником по уголовному правосудию в отделе по борьбе с наркотиками и правоохранительными органами посольства США.

Более того, детективы пишут в посольство отчеты, заполняют анкеты. Посольство устанавливает четкие дедлайны и пишет, что будет вызывать детективов для отчетности.

Дела, которые интересуют США - это производство против нардепа Мартыненко, дело "Укрзализныци", экс-министра экологии Злочевского (связанное, кстати, с делом сына Джо Байдена).

НАБУ сливает также и личные данные нардепов - например, адрес фактического проживания (мы эти данные заретушируем) депутата Николая Мартыненко.

Что становится понятно из переписок

Как видим, НАБУ не просто сотрудничает с американцами, а по сути подотчетно им: рассказывает о статусе уголовных дел, детективы вызываются "на ковер", а с посольством согласовываются даже ответы на депутатские запросы.

Отметим, что переписка датирована 2017 годом. Но, нельзя исключать, что подобные действия повторяются и до сих пор. Так ли это - вопрос к правоохранительным органам, которым, возможно, следует заняться делом о характере сотрудничества должность лиц НАБУ с представителями иностраных государств.