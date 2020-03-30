Коронавирус несколько заретушировал один из важных конфликтов украинской политики - замену главы НАБУ Артема Сытника.
После внесения директора Антикорбюро в реестр коррупционеров процедура его увольнения резко упростилась: Сытника можно снять простым голосованием Рады. И сценарии этого уже разрабатываются в Офисе президента.
Главная претензия Зе к Сытнику - провал антикоррупционной работы.
Фактически за все время НАБУ не добилось осуждение ни одного топ-коррупционера. При этом Сытник постоянно попадал в скандалы, начиная от гулянок на чужие деньги, которые затем не декларировались как подарок (из-за чего его и включили в реестр коррупционеров) и заканчивая контактами с Поошенко и с его ближайшим окружением.
Кроме того, Сытника и НАБУ постоянно обвиняли в том, что он плотно подчиняется указанием США через американское посольство.
Именно этим моментом обычно объясяется тот факт, что представители стран Запада и финансируемые ими через грантовые организации активисты постоянно защищают Сытника.
Глава НАБУ и его группа поддержки эти обвинения отметает. И говорят, что Запад поддерживает руководителя НАБУ исключительно в рамках содействия борьбе с коррупцией.
Однако, в распоряжении "Страны" оказались материалы, которые доказывают, что НАБУ сливало в посольства ряда стран материалы дел и личные данные украинских нардепов, а детективы агентства по указанию своего руководства ходили туда с отчетами о расследованиях.
"Пусть детективы заполнят анкеты". Переписка между НАБУ и посольством
Одна из фигурантов переписки - Полина Чиж, главный специалист отдела обеспечения работы директора НАБУ, а фактически - помощница Гизо Углава, заместителя Сытника. Она коммуницировала с работниками посольств, международных структур, посылала туда отчеты, закрытые материалы дел и данные на политиков.
Кроме того, Чиж от имени руководства регулярно "стучала" на другие украинские правоохранительные органы.
Вот пример таких писем, которые получал Максим Маркевич, член миссии МВФ в Украине, через которого НАБУ контактировало с главой миссии МВФ в Украине Рон ван Роденом и членом миссии Эмануэлем Матиасом.
А вот так Национальное антикоррупционное бюро просит указаний от посольства иностранного государства - как отвечать на запросы народных депутатов Украины. Эти ответы предварительно согласуются с работниками посольства.
То, что это сотрудники посольств, видно по электронному адресу @state.gov.
Интересно также, что львиная доля переписки ведется на русском языке.
НАБУ активно делится документацией с посольством по прямому указанию первого заместителя Сытника Гизо Углавы:
В ответ посольство запрашивает информацию по делам, которые их интересуют:
Из переписки становится понятно, что детективы НАБУ ходят в посольство то ли советоваться, то ли отчитываться по делам, которые они ведут.
В переписке упоминается некий Мэтт, который дал указание переслать информацию детективам, которые ведут дело "Укрзализныци" - это Мэтью Торсен. Он, как выяснила "Страна", на тот момент был старшим советником по уголовному правосудию в отделе по борьбе с наркотиками и правоохранительными органами посольства США.
Более того, детективы пишут в посольство отчеты, заполняют анкеты. Посольство устанавливает четкие дедлайны и пишет, что будет вызывать детективов для отчетности.
Дела, которые интересуют США - это производство против нардепа Мартыненко, дело "Укрзализныци", экс-министра экологии Злочевского (связанное, кстати, с делом сына Джо Байдена).
НАБУ сливает также и личные данные нардепов - например, адрес фактического проживания (мы эти данные заретушируем) депутата Николая Мартыненко.
Что становится понятно из переписок
Как видим, НАБУ не просто сотрудничает с американцами, а по сути подотчетно им: рассказывает о статусе уголовных дел, детективы вызываются "на ковер", а с посольством согласовываются даже ответы на депутатские запросы.
Отметим, что переписка датирована 2017 годом. Но, нельзя исключать, что подобные действия повторяются и до сих пор. Так ли это - вопрос к правоохранительным органам, которым, возможно, следует заняться делом о характере сотрудничества должность лиц НАБУ с представителями иностраных государств.