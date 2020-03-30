Украинское правительство решило упростить процедуру предоставления субсидий украинцам, которые из-за карантина стали безработными.

Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба Кабмина.

"Мы сейчас усиливаем направление программы жилищных субсидий в условиях карантина - делаем все возможное, чтобы убрать бюрократические препоны и помочь людям", - сказала она.

Для того, чтобы получить субсидию, гражданам нужно будет стать на учет в Центр занятости как безработные.

Кроме того, в Кабмине компенсирует получателям субсидий оплату жилищно-коммунальных услуг в среднем на 300 грн в период карантина.

Как сообщала "Страна", в Украине зафиксирован рекордный недобор средств в госбюджет - минус 35%.

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