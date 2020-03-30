В Киеве пожар на рынке Иллис. Фото: Pixabay

Утром в понедельник, 30 марта, в Киеве вспыхнул пожар на большом продуктовом рынке "Иллис". 

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны"

Столичный рынок "Иллис" расположен в районе "Академгородка", на улице Чернобыльской. На время карантина он приостановил свою работу. 

После возникновения возгорания на место прибыли пожарные и полиция. Правоохранители перекрыли дорогу, а спасатели начали тушить огонь. 

Напомним, в четверг, 19 марта в Киеве загорелся парк "Муромец" недалеко от Труханова острова, сгорело несколько гектаров травы.

Также мы писали, что в Украине стали чаще происходить пожары. Всего за один день, 18 марта, спасатели зафиксировали более 600 возгораний. Чаще всего загораются сухая трава, торф и мусор. 

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