Утром в понедельник, 30 марта, в Киеве вспыхнул пожар на большом продуктовом рынке "Иллис".

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Столичный рынок "Иллис" расположен в районе "Академгородка", на улице Чернобыльской. На время карантина он приостановил свою работу.

После возникновения возгорания на место прибыли пожарные и полиция. Правоохранители перекрыли дорогу, а спасатели начали тушить огонь.

Напомним, в четверг, 19 марта в Киеве загорелся парк "Муромец" недалеко от Труханова острова, сгорело несколько гектаров травы.

Также мы писали, что в Украине стали чаще происходить пожары. Всего за один день, 18 марта, спасатели зафиксировали более 600 возгораний. Чаще всего загораются сухая трава, торф и мусор.