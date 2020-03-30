В НБУ рассказали, сколько долларов потратили для поддержки гривны
Национальный банк Украины в период с 23 по 27 марта для поддержки курса гривны продал на межбанковском валютном рынке 76,8 млн долларов.
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Уточняется, что с начала года Нацбанк продал на межбанке на 1,5 миллиона долларов больше, чем купил.
В то время как нардепы думают о поддержке малого и среднего бизнеса, крупные игроки отечественной экономики, такие как энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, уже готовятся к дефолту из-за коронавируса.
Ранее "Страна" публиковала советы Нацбанка касательно того, как украинцам не платить по кредитам во время карантина.
Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин и коронавирус ухудшили макроэкономический прогноз: инфляция до 8,7% и курс - 29 грн/$1.
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