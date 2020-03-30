Национальный банк Украины в период с 23 по 27 марта для поддержки курса гривны продал на межбанковском валютном рынке 76,8 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Уточняется, что с начала года Нацбанк продал на межбанке на 1,5 миллиона долларов больше, чем купил.

В то время как нардепы думают о поддержке малого и среднего бизнеса, крупные игроки отечественной экономики, такие как энергохолдинг ДТЭК Рината Ахметова, уже готовятся к дефолту из-за коронавируса.

Ранее "Страна" публиковала советы Нацбанка касательно того, как украинцам не платить по кредитам во время карантина.

Ранее "Страна" сообщала, что Кабмин и коронавирус ухудшили макроэкономический прогноз: инфляция до 8,7% и курс - 29 грн/$1.