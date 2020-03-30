В Китае, где уже объявили об окончании эпидемии коронавируса, на 98,6% базовых промышленных предприятий уже восстановили нормальный производственный цикл и почти 90% рабочих и служащих вернулись на рабочие места.

Об этом со ссылкой на замминистра промышленности и информационных технологий КНР Сина Гобина пишет "Интерфакс".

По его данным, в стране на 76% восстановилась работа предприятий малого и среднего бизнеса, нарастают темпы работы на строительных объектах, после того как распространение коронавируса в стране поставили под контроль.

Впрочем, по словам Сина Гобина, пандемия коронавируса все равно окажет негативное влияние на внешнюю торговлю Китая.

"Расширение распространения инфекции в глобальном масштабе неизбежно отразится на производственной цепочке, цепочке поставок и внешней торговле Китая", - сказал он.

Гобин добавил, что в январе-феврале текущего года объем китайской внешней торговли сократился на 9,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в том числе экспорт - на 15,9%.

В связи с дальнейшим распространением пандемии коронавируса "ситуация с импортом и экспортом в нашей стране может еще больше ухудшиться", констатировал замминистра, добавив, что в связи с этим "необходимо внимательно следить за развитием ситуации и быть готовым к скорейшему реагированию".

Напомним, недавно в МВФ констатировали наступление глобального экономического кризиса в связи с коронавирусом.

"Страна" следит за тем, что происходит 30 марта в связи с коронавирусом, и ведет онлайн-хронику дня.