В Великобритании от коронавируса Covid-19 скончалась 108-летняя Хильда Черчилль, пережившая пандемию испанского гриппа в 1919-1920 годах. Она стала самой старой жительницей Земли, жизнь которой унесла болезнь.

Об этом сообщает The Guardian.

Хильда Черчиль умерла в приюте в Солфорде в субботу, 28 марта, через несколько часов после положительного результата теста на коронавирус. Через восемь дней ей исполнилось бы 109 лет.

Британка родилась в 1911 году, еще до крушения "Титаника" и за несколько лет до начала Первой мировой войны. Женщина пережила пандемию испанского гриппа 1919-1920 годов.

"Когда я последний раз посещал ее, мы говорили о коронавирусе, и предупредил, что некоторое время не сможем видеться. Она сказала, что это очень похоже на испанский грипп, но тогда самолетов не было и вирусу все равно удалось распространиться повсюду", - сказал внук пенсионерки.

Фото: Хильда Черчилль

Напомним, что недавно тест на коронавирус у 71-летнего принца Чарльза показал положительный результат.

Ранее мы писали, что члены британского продолжают один за другим заражаться коронавирусом. Так, о позитивном результате теста сообщил министр здравоохранения страны Мэтт Хэнкок.