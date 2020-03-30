В Украине по состоянию на утро 30 марта зафиксировано 480 случаев заражений коронавирусом Сovid-19. При этом у 62 пациентов инфекция была обнаружена за последние сутки.

Об этом информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в соцсети.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев Сovid-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена в таких регионах:

▪️Винницкая область - 23 случая;

▪️Волынская область - 2 случая;

▪️Днепропетровская область - 8 случаев;

▪️Донецкая область - 6 случаев;

▪️Житомирская область - 5 случаев;

▪️Закарпатская область - 1 случай;

▪️Запорожская область - 11 случаев;

▪️Ивано-Франковская область - 41 случай;

▪️Кировоградская область - 4 случая;

▪️г. Киев - 102 случая;

▪️Киевская область - 49 случаев;

▪️Львовская область - 6 случаев;

▪️Луганская область - 2 случая;

▪️Одесская область - 8 случаев;

▪️Полтавская область - 1 случай;

▪️Ровенская область - 11 случаев;

▪️Сумская область - 9 случаев;

▪️Тернопольская область - 60 случаев;

▪️Харьковская область - 1 случай;

▪️Херсонская область - 1 случай;

▪️Хмельницкая область - 2 случая;

▪️Черновицкая область - 75 случаев;

▪️Черкасская область - 50 случаев;

▪️Черниговская область - 2 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 30 марта 2020 в Центр поступило 298 сообщений о подозрении на Сovid-19. Всего с начала 2020 года поступило 2 264 сообщения о подозрении на Сovid-19.

Так же в Минздраве просят сообщать на горячую линию о всех случаях отказа от проведения исследования на коронавирусную инфекцию при наличии симптомов.

Телефоны горячих линий в Украине

Напомним, "Страна" ведет онлайн-репортаж о том, что сейчас творится с распространением Соvid-19 в мире и Украине.

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